Así no sirve

(Especial para LA OPINION, desde Córdoba).- Me voy del estadio Kempes, acompañado por sensaciones ambiguas, muchas de las cuales, como catarsis, se han tornado recurrentes en los últimos tiempos desde esta tribuna, vinculados a los temas de la Selección Argentina.

No se trata de los cambios que los procesos evolutivos imponen, entre los cuales también se ordenan, la paciencia para esperar sus resultados y el contexto desde el que se parte para ir en busca de esos cambios.

Es algo más fuerte. No eran pocos los que iniciaban el regreso a casa, diría, que muchos más de lo pronosticado por los organizadores de estos desafíos ante los mejicanos, que en previa del primer juego en Córdoba, temían por una concurrencia poco decorosa para con la historia de estos colores en nuestro país.

Es decir, los sponsors, aliviados por ese marco multitudinario que confirmaba visualmente un interés que en realidad, no tenía relación con la expectativa del evento. En ese paisaje se mezclaban, algunos hinchas incondicionales, miles de curiosos sin hábitos futboleros, pero tentados a esa experiencia con entradas promocionadas y una gigantesca puesta en escena de un show americano, donde no faltaron recursos tecnológicos para cautivar al sector más joven y hasta un mini show de Ulises Bueno con su banda en el entretiempo.

Todo fue como una pantalla, una gran cortina de humo, donde el juego, eje central de la cita, se fue distorsionando a medida que, el partido perdía el compromiso de los jugadores y hasta de los entrenadores, que acordaron, para el segundo tiempo, una caravana de cambios que llegaron a la docena, decretándole una carácter poco serio a un encuentro formalizado en fecha FIFA.

Mientras en Londres, Uruguay y Brasil se exponían ante el mundo con sus estrellas; en Córdoba, Argentina y México, convocaban a un entrenamiento a miles de almas sensibles e ingenuas.

“No hay otro tiempo que el que nos ha tocao” según el poeta; en consecuencia y alertados todos, de estas frivolidades, tampoco había tanto espacio para la decepción y decidí, seguir para adelante y perderme entre todos aquellos que envueltos en colores Celestes y Blancos, volvieron a pecar y se sumaron a este circo criollo.



MESSI VA A VOLVER….

Nos cruzamos en la previa con un hombre de fútbol, tan controvertido como pintoresco; Humberto Grondona carga desde siempre con el peso de una apellido difícil de acomodar en la historia de nuestro país y su impacto mundial.

En los últimos tiempos ha encontrado una veta de comunicador histriónico, que seduce a la producción de programas con periodismo de roles, donde por su trayectoria como entrenador y esa portación de identidad, se maneja con fluidez y cierto desparpajo.

En una pausa de su trabajo para ESPN, le preguntamos por esta transición del Seleccionado Mayor “faltan ajustar muchas cosas todavía como para hablar de un proyecto, hay buenos jugadores para seguir explorando el mercado internacional y también los tenemos en nuestro medio, Argentina tiene siempre de defender una rica historia y esto es un peso adicional que no es sencillo sobrellevar. Se habla de recambio y eso es cronológicamente algo natural, claro que hay que reponer las piezas, pero no se deben tomar decisiones improvisadas porque los resultados pueden ser contraproducentes”.

El equipo que dirige Scaloni, arribó a estadio dos horas antes y muchos de los futbolistas más jóvenes no dudaron al reconocerlo, en saludarlo con afecto, recordemos que Humberto Grondona, fue el entrenador del Sub 20 que se consagró campeón en Uruguay 2015 y en esta convocatoria aparecen nombres como Giovanni Simeone, Ángel Correa y Emanuel Mammana, que tuvieron activa influencia en ese logro. “Tengo un cariño por todos ellos y me gratifica que me recuerden de esa manera, estos chicos y otros que también dirigí en AFA, ya tiene la madurez y el talento necesario para hacerse cargo de los nuevos desafíos“.

Aprovechamos el encuentro para preguntarle por la continuidad de Scaloni y el regreso de Messi, temas cruciales de este fin de año “no tengo una preferencia sobre el entrenador definitivo, Scaloni es una hombre serio y lo veo trabajar con dedicación, me parece que es un buen valor para no perder y si no siguiera con la Mayor, en las formativas tiene un lugar ya asegurado y respecto de Lionel, yo estoy convencido que va a volver porque, el compromiso y la disposición que siempre manifestó, no se ha agotado seguro; sería muy bueno para los nuevos convocados que liderara esta nueva etapa y así será”.

Una opinión más en este universo del futbol argentino, aquí con el plus que le confiere venir del tronco de Don Julio, que como se ha escrito y se ve, todavía sigue vivo en vicios y comportamientos imprescriptibles (de momento) para nuestro deporte estrella.

Argentina ya está en Mendoza para jugar mañana la revancha de esta partida ente los aztecas y cerrar así esta misión que Claudio Tapia le propuso a Lionel Scaloni.

Del futuro preguntan?

El futuro no parece llegar nunca…