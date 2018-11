Fotos y videos de los restos del submarino

BUENOS AIRES, 19 (NA).- La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez confirmó ayer que la empresa Ocean Infinity le informó que dispone de 67.000 fotos y registros fílmicos del ARA San Juan captadas por el buque Seabed Constructor, y dijo que en base a ese material se armará "una suerte de maqueta" para tratar de establecer la causa del naufragio, sin necesidad de reflotar el submarino.

La magistrada, a cargo de la causa judicial por la desaparición del sumergible, volvió a descartar en principio la posibilidad de ordenar en lo inmediato el reflotamiento, pero dejó en manos del Poder Ejecutivo la eventual decisión de hacerlo "por una cuestión de sentimientos de los familiares de las víctimas".

Advirtió que "habría que hacer un exhaustivo estudio de factibilidad" en caso de resolverse reflotar la embarcación, para lo cual se debería contar "con instrumental absolutamente idóneo que no produzca daños en el material encontrado", ya que corre el riesgo de dañarse la prueba.

Yañez reiteró que esta operación sería "muy difícil y muy costosa", por lo que señaló que primero se analizarán las "67 mil fotografías y registros fílmicos" sobre el lugar en el que fue hallado el buque, con la esperanza de poder establecer así la razón del naufragio, en lo que anticipó será una tarea que demandará tiempo, por lo que pidió "paciencia". Aclaró que "si con lo que logremos reconstruir con las imágenes y los videos se llega a entender que se necesita la reflotación de la nave, habría que hacer un estudio para corroborar si eso es factible tanto económica como técnicamente".

La empresa norteamericana enviará todo ese material "a través de la Armada (Argentina) a Buenos Aires desde Ciudad del Cabo", a donde llegará en los próximos días el buque Seabed Constructor para ser sometido a tares de mantenimiento tras haber terminado con la búsqueda del submarino desaparecido.



NO SE DIFUNDIRAN MAS

IMÁGENES DEL NAUFRAGIO

La Armada Argentina no difundirá más imágenes del naufragio del submarino ARA San Juan por pedido expreso de los familiares de las 44 tripulantes de la nave. Así lo acordaron durante una reunión de aproximadamente 40 minutos que mantuvieron con el jefe de la fuerza, vicealmirante José Luis Villán, en el hotel Tierra del Fuego de la ciudad de Mar del Plata.

Rodolfo Ramallo, vocero de la Armada, explicó en declaraciones a C5N que durante la reunión de este domingo "no hubo reclamos" por parte de los familiares de los 44 tripulantes, pero confirmó que hay un sector de ellos que "no quiere ver publicadas las fotos en los medios".

Durante la reunión, los familiares cuestionaron que hayan trascendido a la prensa imágenes del submarino en su ubicación actual, sobre el lecho marino, a 907 metros de profundidad y unos 500 kilómetros de la costa patagónica.

Los familiares reclamaron al jefe militar que la Armada no vuelva a difundir fotos del naufragio por considerar que esas imágenes pertenecen a su "intimidad", que desean preservar.