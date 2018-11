El mexicano Benitez campeón del Abierto

Isidro Benítez se consagró campeón de la edición 113 del Open de Argentina, que se llevó a cabo en Pilará Golf Club, al completar la ronda final con 70 golpes, -2, y totalizar 270 para -18. El joven de 19 años, que se convirtió en el primer mexicano en ganar el Abierto, aventajó por tres al canadiense Russell Budd, ayer 67, y al estadounidense Harry Higgs, 68, ambos con un acumulado de 273.En tanto, el rafaelino Julio Zapata -de buen torneo- no pudo tener un cierre acorde al resto de las jornadas. Hizo 75 golpes y eso le hizo retroceder hasta el 29° puesto del tablero final, con un acumulado de 286 (-2).Con este triunfo, Benítez, se ganó un lugar para disputar The Open Championship en Royal Portrush en Irlanda en julio de 2019. En tanto, el Aficionado argentino Mateo Fernández de Oliveira ganó la Copa Emilio Pereyra Iraola. Paulo Pinto fue el mejor jugador argentino al finalizar en el quinto puesto con 276 golpes para -12.Más atrás, como octavos, se ubicaron Ricardo González y Leandro Marelli con 280, mientras que en la décimo tercera posición terminó Estanislao Goya con 281. “Es un orgullo ganar el torneo más importante de la región frente a tanta gente y con tan buenos jugadores. Siempre salgo a jugar y a dar lo máximo de mí, y esta semana se me dio todo. Estuve muy sólido todos los días arriba del green y eso fue lo que me hizo ganar este campeonato”, señaló el nacido en Puebla.