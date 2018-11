Dura derrota de Las Leonas

BUENOS AIRES, 19 (NA) - La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, perdió ayer por 3 a 0 frente a Holanda, en la que fue su segunda derrota consecutiva en el Champions Trophy de China que se lleva a cabo en la ciudad de Changzhou. El elenco nacional cayó en el debut del certamen ante Australia y este domingo no pudo ante el equipo número uno del ranking y vigente campeón del mundo.El conjunto dirigido por Agustín Corradini dominó el juego durante la primera mitad del partido, pero no pudo concretar las situaciones de gol que tuvo mientras que Holanda logró ponerse en ventaja por medio de Caia Van Maasakker tras un córner corto. Durante el tercer cuarto Las Leonas no pudieron marcar una diferencia ante el elenco holandés que volvió a convertir a través de Yabbi Jansen quien aprovechó la salida de otro córner corto para poner el 2 a 0. El equipo argentino buscó el descuento, pero no lo consiguió mientras que Holanda consiguió la tercera conquista luego de un córner corto tras el cual Van Maasakker selló la victoria.Con este resultado, Las Leonas se ubican últimas en la tabla de posiciones y deberán ganar los tres encuentros restantes para aspirar a meterse en la final, el primero de ellos será el próximo martes a las 5:00 de Argentina ante China. El elenco nacional portó un distintivo negro con motivo del duelo por el ARA San Juan y para este partido formó con: Belén Succi; Agustina Habif, Lucina Von der Heyde, Agustina Gorzelany; Sofía Toccalino, Florencia Habif, Agostina Alonso, Victoria Sauze; Martina Cavallero, María José Granatto y Delfina Merino. Luego ingresaron: Eugenia Trinchinetti, Rocío Sánchez Moccia, Milagros Fernández Ladra, Julia Gomes Fantasia, Julieta Jankunas y Paula Ortiz.