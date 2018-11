Según Aguad, "no hay factibilidad técnica de reflotar el ARA San Juan"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que "no hay factibilidad técnica de reflotar" el submarino ARA San Juan del fondo del mar y consideró que "no debe haber en el mundo" herramientas tecnológicas para concretar esa tarea con éxito. "No es que sea una decisión: no se puede. Es tanto el dolor de algunos familiares, que todavía están haciendo el duelo, que no se pueden generar estas expectativas. Hay pícaros que dicen estas cosas aun sabiendo que no se puede hacer. No se puede jugar así con el dolor", señaló el funcionario nacional en declaraciones a Radio Mitre.En este sentido, Aguad aseguró que no se trata de un impedimento económico, sino de que "no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas". "Nosotros ahora tenemos que pagar 7,5 millones de dólares y eso, en este momento del país, es toda una cifra, y sin embargo no hemos puesto ningún reparo en hacerlo porque sabíamos que podíamos encontrar el submarino", agregó.FUERTE CRUCECON LA OPOSICIONLuego del hallazgo de los restos del submarino ARA San Juan, Aguad acusó a los diputados del Frente para la Victoria Nilda Garré y Guillermo Carmona de "aprovecharse" del dolor de los familiares y de poner palos en la rueda, mientras los legisladores cuestionaron su "impericia"."Los que se aprovechan de este tema están todos individualizados: son kirchneristas. Hay dos o tres diputados que se encargan de este tema", arremetió el funcionario nacional, que mencionó puntualmente a Garré y a Carmona, ambos integrantes de la Comisión Bicameral que investiga las causas y responsabilidades en el hundimiento del buque.El cordobés consideró que la ex ministra de Defensa "no debiera estar en esa comisión porque es juez y parte". "Ella estuvo en el arreglo de media vida del submarino y si se produjo alguna anomalía de lo que pasó, ella no puede estar de ambos lados del mostrador. La única intención de la Comisión es la de perjudicar al ministro de Defensa", se quejó el dirigente radical.En tanto, en diálogo con NA, Garré rechazó las acusaciones y contestó que "la prueba" de que la reparación "estuvo bien hecha" es que el casco resistente "permaneció intacto" pese el naufragio. "Con las fotografías se ha constatado que el casco resistente, que es el que se había cortado y luego soldado, no se rompió. Lo que se ha roto son distintas cosas más frágiles que están adosadas al casco. Si hay una prueba de que la reparación estaba bien hecha, es haberse caído a 900 metros y que el casco haya permanecido intacto", subrayó.Por su parte, el mendocino consideró que las críticas del ministro a los diputados opositores de la Comisión Bicameral son porque le "molesta que se lo esté investigando". "Es evidente que le molesta la Comisión Bicameral, que ha tenido un trabajo ininterrumpido desde mediados de marzo", remarcó Carmona en declaraciones a Noticias Argentinas. Y añadió: "El ministro cuestiona en primer lugar a la comisión bicameral. Yo estoy convencido que lo hace porque está citado el 4 de diciembre y quiere embarrar la cancha".REVELACIONLa empresa Ocean Infinity difundió ayer un video del momento en que los especialistas a bordo del buque Seabed Constructor encontraron los restos del submarino ARA San Juan en el lecho marino. En un corto video, la firma norteamericana mostró a la tripulación del barco analizando las imágenes que registraba uno de los AUV en el fondo del área de búsqueda denominada "15A-4"."Un gran pieza, mira", le manifiesta uno de los especialistas al resto de sus colegas, señalando en las pantallas parte de la estructura del hundido ARA San Juan. Las imágenes fueron registradas por el periodista Wael Dabbous, de TVT Productions, y difundidas por la propia empresa Ocean Infinity, un día después del hallazgo de los restos del submarino.