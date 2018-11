Telemedicina: ¿el futuro de la atención médica?

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La telemedicina se está transformando en un aporte fundamental al sistema de salud, pero las mejoras técnicas que requiere suelen asociarse a mayor número de equipos y mayor infraestructura, con el consiguiente gasto de energía e impacto en el medio ambiente. .Para el año 2021 se espera que el sector de la telemedicina supere el valor de 66 mil millones de dólares, según lo señala en su estudio "Global Telemedicine Market" la consultora Mordor Intelligence.La telemedicina es sólo una de las tecnologías que incide en el consumo de ancho de banda y datos en el área de la salud, lo cual trae diversos desafíos para los decisores de infraestructura de entidades hospitalarias.Con foco en clínicas y hospitales, la compañía Furukawa desarrolló soluciones completas para de redes de comunicación que permitirán a los hospitales, tener la más alta tecnología que la medicina moderna demanda para mantenerse en un estado de innovación científica constante."Hay que considerar que los hospitales son los ambientes de misión crítica más importantes, pues tratan directamente la salud.Por lo tanto, los sistemas de comunicación no pueden interrumpirse. La forma en que se trata al paciente, aunado a la necesidad de crear un proyecto que cumpla con las expectativas de las personas, la elección de materiales, la arquitectura de las redes y los servicios de instalación requieren experiencia, práctica y tecnología de punta", comentó Luiz Henrique Zimmermann Felchner, gerente de Ingeniería de Aplicaciones de Furukawa Electric LatAm.En este sentido, una de las opciones más adecuadas para una red hospitalaria, se basa en fibra óptica monomodo con una velocidad y capacidad de transmisión de próxima generación, sin interferencia electromagnética es Laserway, solución desarrollada por Furukawa.Según los especialistas "con la combinación entre alta tecnología, transmisión óptica y uso de divisores ópticos, es posible que una sola fibra sea capaz de atender a decenas de usuarios de red, con total control, lo cual es idóneo para centros médicos".Además al tratarse de una solución de fibra óptica, no hay limitaciones más que las que defina el equipo activo, por lo que ante la evolución no habrá necesidad de cambiar el cableado o realizar trabajos en zonas críticas en funcionamiento, lo que es perfecto, ya que las instalaciones hospitalarias son pensadas a largo plazo.Ese pensamiento el largo plazo se relaciona también con el uso de espacios, el número de equipo involucrados y el consumo energético.Es este caso particular, Laserway es parte de las tecnologías verdes o del futuro, ya que disminuyen entre un 40% y un 70% el consumo de energía, y es escalable."Al tratarse de una solución de fibra óptica, no hay limitaciones más que las que defina el equipo activo, por lo que ante la evolución no habrá necesidad de cambiar el cableado. Esto es lo que se denomina una tecnología ‘Future-Proof’ o, a Prueba de Futuro", comenta Zimmermann Felchner.