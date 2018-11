Dovizioso ganó bajo la lluvia en Valencia

CHESTE, España, 19 (AFP-NA) - El italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Valencia de MotoGP, última manga de la temporada, marcada por la lluvia y en la que el turco Can Oncu hizo historia en Moto3 al convertirse en el más joven en ganar una carrera en el Mundial.

Dovizioso, subcampeón del Mundial de MotoGP, entró primero en meta por delante de los españoles Álex Rins (Suzuki) y Pol Espargaró (KTM), que sube al podio por primera vez en la categoría reina. "Es un día inolvidable", dijo tras la carrera Espargaró al canal Movistar MotoGP. El italiano Valentino Rossi, que fue 13º, logró mantener el tercer lugar de un Mundial ganado de nuevo por Marc Márquez (Honda), por delante de su compañero de equipo Maverick Viñales, que se fue al suelo y no pudo acabar la carrera. En quinta posición entró el español Dani Pedrosa (Honda), que se despidió este domingo de la competición finalizando en el 11º puesto del Mundial de MotoGP.

Pedrosa se retira tras 18 temporadas en el Mundial de Motociclismo, aunque su última temporada ha sido también la primera en la que no ha logrado subirse a un podio. Valencia ha sido también la última carrera en MotoGP de su compatriota Álvaro Bautista y del británico Scott Redding.



INTENSA LLUVIA

El Gran Premio valenciano se vio marcado por una intensa lluvia que obligó a sacar la bandera roja cuando se rodaba en la 14ª vuelta y cuando ya se habían ido al suelo hasta nueve pilotos. Tras la reanudación, Dovizioso se puso enseguida en cabeza, seguido por Rossi, pero una caída del italiano a cuatro vueltas del final dejó la segunda plaza expedita para Rins, mientras por detrás Espargaró había ido remontando hasta lograr entrar tercero.

Marc Márquez, que ya llegaba campeón del mundo a esta carrera, fue uno de los damnificados por las numerosas caídas provocadas por el agua, hasta el punto de que solo acabaron la carrera quince pilotos. Otra caída del italiano Danilo Petrucci (Ducati Pramac) benefició al francés Johann Zarco (Yamaha Tech3), que acabó 7º y quedó como mejor piloto independiente del Mundial, en la sexta posición de la clasificación.

La lluvia ha sido la gran protagonista del fin de semana en el GP de Valencia, que ha cerrado con el récord histórico de caídas, 155 en los tres días.



LAS RESTANTES Y GANADOR CON 15

Las difíciles condiciones de la pista también las sufrieron los pilotos de Moto2 y Moto3. En la categoría intermedia, se impuso el portugués Miguel Oliveira (KTM) seguido por el español Iker Lecuona (KTM) y el español Alex Márquez, cuya caída cuando iba primero benfició al luso.

"Ya dije que quería llegar aquí y luchar por la victoria", dijo Oliveira, feliz por poder despedirse con un triunfo antes de subir a MotoGP la próxima temporada. El portugués se queda con la segunda posición del Mundial, por detrás del campeón italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que fue 14º este domingo, mientras que tercero de la clasificación de pilotos es el sudafricano Brad Binder (KTM).

En Moto3, el joven Can Oncu, de 15 años, se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera en un mundial. Oncu, en su primera carrera en el Mundial tras recibir una invitación, se impuso al campeón de la categoría, el español Jorge Martín, y al británico John McPhee, que fue tercero. "Es una sensación increíble, es la primera vez que participo y gano, estoy muy contento", dijo Oncu, que con 15 años, tres meses y 20 días, superó la marca del británico Scott Redding, que en 2008 había ganado el GP de Inglaterra con 15 años, cinco meses y 18 días.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Honda) fue cuarto, acabando la temporada como subcampeón del Mundial de la categoría tras arrebatar el puesto a su compatriota Marco Bezzecchi (KTM), que llegaba a Cheste como segundo del Mundial, pero no pudo acabar la carrera y se conformará con el tercer puesto de la clasificación de pilotos.