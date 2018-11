Un buen año de Facundo Mingoia

Facundo José Mingoia es un juvenil tenista local que mantuvo su crecimiento durante esta temporada. Los logros deportivos obtenidos durante dicho período fueron:Campeonato single Grado 5 San Jorge, marzo 2018; cuartos de final single Grado 3, María Juana, abril 2018; tercer puesto en single Grado 4, María Susana, junio 2018; subcampeonato en dobles Grado 4, María Susana, junio 2018; tercer puesto single Grado 4, Lawn Tenis de Santa Fe, julio 2018; campeonato single Interzonal, master grado 5, noviembre 2018.Con la obtención del Interzonal, y por sumatoria de puntos, por segundo año consecutivo se ha vuelto a lograr el primer puesto en Grado 5 2018, de la Liga de tenis del Litoral.Se aclara que no ha tenido mayor rodaje en los meses de agosto, septiembre y octubre, debido a que no se han alcanzado a conformar los cuadros correspondientes, lo que obligó a unos meses de inactividad.A pesar de ello, su entorno ha quedado muy contento por el hecho de clasificar como titular al Master grado 3 2018, categoría sub 19; y además por haber podido en algún momento estar número 81 en la Asociación Argentina de Tenis (AAT).Estos resultados fueron obtenidos gracias al aporte desinteresado del profesor Matías Frana (Jockey Club Rafaela); como preparador físico actuó Hugo Riboldi; en medicina clínica doctor Jorge Buffa y médico deportólogo doctor Eduardo Grosso.Para 2019 existe el compromiso de seguir trabajando exclusivamente en las categorías nacionales a los fines de obtener un buen ranking a nivel nacional.