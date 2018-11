Actualidad… grupos de trabajo, compañerismo, cooperativismo

La formación de grupos dentro de un gimnasio es la realidad frecuente, todos optan por acudir a una clase, sea la diversidad que crean necesaria para divertirse o para el objetivo trazado. En este último punto se debe hacer mención sobre las diferencias de entrenamiento con una misma búsqueda estética. Muchos, en este juicio, ignoran cuál es la labor conveniente y sostienen que, por el sólo hecho de entrenarse conseguirán su pretensión. La realidad dicta una suerte de amalgama entre el ejercicio físico y la nutrición, como dos ruedas de una bicicleta. Tu cuerpo sería esa bicicleta, con una dieta conveniente (la rueda delantera), un entrenamiento adecuado para tal oficio (la rueda trasera y dicho piñón) y el descanso vendría a ser la cadena y los pedales.

Pero esta nota no se obsesiona con la metáfora de la bicicleta sino en la formación del grupo. La primera consecuencia es fijar los mismos gustos y objetivos. Después será encuadrarse en una línea de compañerismo. Lo primordial es tener aspectos en común, delinear premisas, como por ejemplo la puntualidad. Otra será levantar al grupo si por cualquier motivo alguien queda detrás o con cierto descuido. Este compañerismo cruza barreras imaginarias para homogeneizase en el cooperativismo del grupo/entidad. Asepsia, acomodar en su lugar todo, intención de trabajo en grupo, limpieza, disposición de las actividades físicas, charlar o no, dejar el celular de lado, u otorgar un intervalo para ello, fijarse si la música no es una contaminación sonora, y entre todos evaluar cuál debería ser la respuesta hacia tal punto. Porque el aspecto debería estar en consideración democrática y sentido común en la evaluación de la música,… porque sí o…, porque no, de su respectivo volumen o su total silencio.

En consecuencia, crear un grupo debe tener al entrenador como cabeza del mismo y un capitán de ayuda complementaria y quien lo secunde y siempre una suerte de grupo general y unido.

Y por último, valorar si no debemos ver con buen juicio a Europa y el norte de nuestra américa, donde la inclinación es tener gimnasios abiertos las 24 horas con sus respectivas normas y políticas, la forma de entrenamientos personales e individuales en el cual el individuo es su propio entrenador. Dentro del recinto disponer de diversos tipos de disciplinas y de alternativas complementarias, entrenamientos personalizados o rutinas diagramadas. Quien suscribe ve este punto, viable y notoriamente como una realidad actual, o sea, ese debe ser el camino a seguir.

Hasta la próxima.