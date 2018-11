Sólo habrá sorteo a 1º año en una escuela secundaria

Sólo habrá sorteo de las vacantes en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 204 “Domingo de Oro”, que se realizará en el Salón de Actos, el día 20 de noviembre de 2018 a las 8:30, habilitándose la acreditación a partir de las 7:45.Además se recuerda a los padres que inscribieron a sus hijos a primer año que al menos debe haber un padre o tutor presente con su documento y el del alumno y que en caso de ausencia quedará directamente fuera del listado de habilitados al sorteo, dejando inválida la inscripción.En la ex Normal se inscribieron 263 alumnos, sabiendo que la escuela tiene 240 vacantes, de las cuales los alumnos que entran directamente son porque concurren a esta institución hermanitos que tienen prioridades y eso hace que 50 tengan que ir a sorteo.En el resto de los establecimientos de la ciudad no habrá sorteos, ya que se inscribieron chicos según las vacantes que había, por lo que no existió una demanda en exceso. Es por eso que los papás podrán optar qué educación le quieren dar a sus hijos, con la orientación que ellos prefieran."En términos de vacantes estamos muy bien. La ciudad tiene alrededor de 1700 vacantes entre todas las escuelas secundarias y técnicas y todavía hay un número de alumnos, que termina 7mo grado, que no cumplieron con las inscripciones en tiempo y forma", explicó a LA OPINION la Delegada de la Regional de Educación, licenciada Carolina Pelegry.Sobre estos tiempos, la profesora explicó que es muy importante que las familias cumplan con todos esos requisitos, dirigiéndose a la Regional, recordando que el 20 de noviembre es el sorteo en la escuela N° 204.El 21 de noviembre, de 8 horas a 12 horas, se otorgan las vacantes a los alumnos que quedaron fuera del sorteo, es decir que esas 50 vacantes de las que hablábamos se otorgan ese mismo 21.En tanto, a partir del 22 de noviembre, se otorgan las vacantes a los niños que no se pudieron inscribir en el plazo acordado. Esto tiene que ver con que algunos papás no terminaron de completar los papeles, o bien se les pasaron los días por algo, y es por eso que a partir de ese día pueden elegir su vacante y se le otorga el papel para efectivizar su inscripción."Nosotros desde la Regional vamos a hacer un trabajo de refuerzo con esas familias con los directores y con los supervisores, llamando a las familias, recordando que la educación secundaria es obligatoria y los acompañamos en todo lo que nos falte de trámite para poder inscribirse", confirmó Pelegry.La delegada de la Regional confirmó que se avecina un menor número de repitentes, más allá de que recién se sabrá en febrero o marzo la cifra oficial.Pero más allá de esto, el ciclo lectivo va anunciando una mejora en cuanto al nivel educativo, ya que el programa Secundario Completo ha trabajado justamente para acompañar las trayectorias.