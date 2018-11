La conversación entre Cristina y Pichetto

Por Pablo Sieira



La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, encarnan la discusión central del peronismo de cara a 2019 y, aunque no parezca, conversan: sus discursos en el recinto del Senado se han convertido en una charla sin café de por medio.

El amplio y variopinto universo peronista, que excede la estructura del PJ, está enredado en el debate sobre qué tipo de oposición debe ser para atraer a los votantes decepcionados del Gobierno y ganarle a un oficialismo que tiene una importante carga anti peronista.

Pichetto y Cristina, en su rivalidad, resumen esa discusión: el primero quiere desterrar cualquier reflejo "de izquierda" o "progre" y avanzar en una renovación "por el centro", mientras la segunda aparece rodeada de esos elementos y trata de volver a seducir a los que se alejaron; los dos con el objetivo de reconquistar a la clase media.

Ambos llevan adelante este debate en cada sesión del Senado, donde sus discursos (siempre al de ella le sigue el de él) se convierten en una conversación en la que se facturan errores del pasado político compartido y luego intercambian miradas sobre cuál es la mejor forma de que el peronismo vuelva al poder.

El tratamiento en el Senado del Presupuesto 2019 fue por demás ilustrativo sobre este aspecto. La ex presidenta desplegó allí el operativo de seducción que viene llevando adelante con distintos dirigentes, cuando dijo que a ella la han criticado por "no mencionarlo demasiado al general Perón en los discursos" y se despachó una cita del ex mandatario sobre la inflación.

No fue cualquier cita, si no que eligió a aquel Perón que se definió como un "león hervíboro" -usualmente llamado "el mejor Perón" por el ala del PJ que integra Pichetto- y aprovechó para pasar un mensaje en clave electoral a ese sector del espacio: "Las yeguas también son hervíboras". Fue una forma sutil de compararse con el líder espiritual del movimiento, y avisar que ella también puede volver "mejor".

Después, la senadora del Frente para la Victoria le hizo un reconocimiento a Pichetto -mencionado como "el senador que representa al bloque mayoritario"- al leer una parte de su discurso en oportunidad del debate del presupuesto anterior, en la que cuestionó el manejo económico y las tasas de interés que entonces eran del 30% y preguntó "quién va a venir a invertir en la Argentina" con esa rentabilidad financiera.

El reconocimiento, sin embargo, llegó con un desafío, ya que la ex presidenta preguntó si "es racional aprobar este presupuesto" cuando "las tasas ya no son del 30 sino del 70"; la elección del adjetivo "racional" tampoco es casual, sino que alude al que algunos usan para describir al costado que encarna Pichetto.

La ex presidenta tampoco se olvidó de la clásica chicana, cuando dijo que durante su mandato ni con su "propia bancada" pudo conseguir la aprobación del pliego de Mercedes Marcó del Pont como directora del Banco Central.

Fue el turno después de Pichetto y la conversación fue tomando forma.

El jefe del Bloque Justicialista habló del dólar e hizo un tenue reconocimiento a la ex mandataria: "Como bien dijo la senadora preopinante, es el elemento faltante. Siempre las crisis tienen que ver con el factor externo y la falta de dólares, desde el primer peronismo, el segundo peronismo con pan negro... Ya conocemos la historia".

Fue, además de la demostración de una coincidencia con una observación de su rival, una manera de responder a sus dichos sobre la historia del peronismo, una forma de decir que de esa historia él también puede hablar.

Con el dólar como tema, Pichetto aprovechó para pasarle factura sobre la histórica votación de la resolución 125, en la que él le puso la cara a la derrota: "Se convirtió casi en un tema de debate político, de la disputa del poder, cuando era una cuestión de plata, de ver donde estaba la media razonable para poder captar un poco más. Pero bueno... hicimos la curva".

Luego llegó el agradecimiento a la cita, igual de envenenado que el reconocimiento recibido: "Agradezco también a la senadora preopinante que haya recordado el tramo final de mi discurso en oportunidad de tratar el presupuesto anterior. No suelo decir pavadas cuando hablo".

Pichetto aprovechó ese tramo de su alocución para volver a criticar la política económica, calificar al ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger como "un personaje siniestro" y responder a la chicana de Cristina.

"No le pudimos dar (el aval) a la señora Marcó del Pont porque la oposición no quiso (...) Porque requiere del apoyo de un porcentaje importante en términos de mayorías y no la teníamos en ese momento, era el momento del grupo A", recordó.

Y, a modo de defensa de lo que fue su rol como jefe de bloque cuando ella era presidenta, el senador remarcó: "En general hemos votado todas las leyes que nos mandó el gobierno. Y todos los cargos. Hemos votado a todos los actores, personajes, ministros, jefes de ejército, todo lo que nos mandaron. Hemos tenido una disciplina casi prusiana".

Finalmente, Pichetto volvió a la discusión ideológica o de posicionamiento del peronismo para la etapa que viene, al advertir que "el discurso de las izquierdas muchas veces se encuentra con realidades que no las vieron venir", como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil.

Según Pichetto, "la elite demócrata, el New York Times, la izquierda americana, los artistas, Hollywood, todo el mundo criticaba a Trump y les ganó las elecciones" y "lo mismo con Bolsonaro, no lo vieron venir tampoco, los políticamente correctos estaban con el PT, la izquierda… ¡Les ganó Bolsonaro!".

"Algo está pasando", advirtió el senador, que finalizó con otra alusión a Cristina Kirchner, al decir que "funciona muy bien el discurso radicalizado" porque "la violencia está premiada en la Argentina" incluso por "los medios", dado que la "discusión razonable, construcciones democráticas, ni siquiera son noticia en la página número 20 de nada", porque "lo que vende es el conflicto y el discurso duro".

"Muchos que dicen defender a los pobres, si ocurre un default en la Argentina, los pobres son los que más van a perder", finalizó Pichetto.

La reconciliación entre Cristina y Pichetto es, para quienes conocen la interna, impensable por el momento, pero ello no significa que no exista de fondo un debate netamente político entre ambos, que va más allá del espectáculo de las chicanas y las frases fuertes de los últimos meses.

Estos dos dirigentes que se conocen mutuamente el carácter, la mañas y los giros retóricos discuten así sobre el pasado, presente y futuro de un enorme movimiento político, una gigantesca máquina de poder, sin necesidad de juntarse a tomar un café y a la vista de todos, aunque todos miren otra cosa. (Especial de NA)