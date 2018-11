El Fondo Compensador de Nación iría para las ciudades sin la SUBE

Ya con el Presupuesto Nacional aprobado, hay una certeza: la Nación dejará de enviar los 3.600 millones de pesos a la Provincia de Santa Fe en concepto de subsidio. Sí, en cambio, crea un Fondo Compensador, por un total de 6.500 millones de pesos, a repartir a todo el país. La novedad, es que ese dinero iría solo a las localidades que todavía no ingresaron al Sistema Unico de Boleto Electrónico, es decir, la SUBE. Sistema al cual Rafaela adhirió hace tan solo algunos meses y que todavía no se terminó de implementar plenamente.

Así lo entienden desde la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Pablo Jukic. En declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), el funcionario provincial indicó que "ya está confirmado que los $3.600 millones que la Nación aportaba a las empresas de transporte de la Provincia (urbanas, metropolitanas o interurbanas) no llegarán a partir del 1 de enero. En segundo lugar, se creó un Fondo para todo el interior del país, de $6.500. Y lo que estamos tratando de entender es la reglamentación de esto, porque lo que ha sido aprobado en el Congreso de la Nación nos genera incertidumbre por cómo está redactado. Entendemos que ese fondo estaría viniendo a ciudades que no tienen SUBE. Pero entendemos que es contradictorio, porque en algunos lugares habla de 'ciudades' y en otras habla de 'urbano'. Y en la Provincia tenemos 'urbanos provinciales' que son los metropolitanos que conectan a dos ciudades (Recreo con Santa Fe, o Santo Tomé con Santa Fe, por ejemplo) que están muy ligado a los centros urbanos. No tenemos clarificación alguna. Ya le hemos pedido datos a la Secretaría de Transporte de la Nación, pero todavía no nos han respondido".

Rafaela, hace algunos meses, se incorporó a la SUBE. "Lo que continúa son los 'subsidios a atributos sociales'. Es decir, aquellos beneficiarios de planes de ANSeS, o jubilados, que paga el 50%", detalló. ¿Convenía, entonces, adherirse a la SUBE, en función de lo ocurrido ahora? "El SUBE te permite que las personas más vulnerable tengan ese descuento. Si no tendrías la SUBE, llegaría dinero del Fondo creado para la totalidad de los pasajes. Tendrías que sacar cuentas de si te conviene o no adherirte. Tampoco tenemos claridad sobre cómo va a ser el Fondo y cuánto le tocaría a cada ciudad", contestó.

"El impacto de estos $3.600 millones que no vienen más es muy elevado. Impactaría en un 60% o un 70% si lo tuviéramos que trasladar de manera directa al boleto. Entendemos que esto es muy duro para un medio de transporte público y masivo, que es usado por la mayoría de personas que no tienen otro medio de transporte. Desde la Provincia de Santa Fe, desde el Ministerio de Economía y mi Secretaría, estamos tratando de armar un plan que pueda disminuir o mitigar el impacto de la merma de estos subsidios", dijo Jukic, y confirmó lo que se supo durante la semana: la idea es que el aporte de la Provincia alcance al 50% de lo que llegaba desde Nación. "Estamos viendo si podemos llegar a $1.600 millones. Eso es un plan que será presentado junto con el Presupuesto Provincial" a la Legislatura, que se presentaría en las próximas dos semanas.

Hoy el Senado tiene en estudio un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de Diputados. "El proyecto que aprobó la Cámara Baja tiene tres items: el principal, que fue el que generó mayor discusión (incremento de ingresos brutos a Bancos y Cerealeras), lo recaudado no iría al transporte, sino a compensar el Fondo Sojero. Los otros dos puntos sí irían para transporte: uno, aumentar de 5% al 10% de impuesto a los Sellos y el otro, una cuota adicional del Inmobiliario a las Cerealeras y Bancos", detalló

.