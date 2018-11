Productores aún evalúan daños del agua a cultivos

"A punto de arrancar con la cosecha de trigo 2018. Pintaba para goleada, pero ahora veremos si podemos sacar un empate... mucho daño por el agua".

Con esta definición que publicó en una cuenta de Twitter un productor del departamento Castellanos sintetizó el giro en las expectativas sobre la actual campaña de trigo que dispararon las abundantes precipitaciones de hace una semana en toda la región.

En sintonía, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), señaló en el informe semanal sobre la Zona Núcleo que el daño causado por el último temporal podría alcanzar a entre el 10% y el 17% del total de hectáreas de soja sembradas, con una pérdida de entre 300 mil y 500 mil hectáreas en la zona más productiva del país.

"En trigo, aumentaron los cuadros regulares, pasaron de 10% al 35% del área", indicaron los técnicos. Explicaron que "se habían sembrado casi 3 millones de hectáreas con soja de primera en la región núcleo hasta la semana pasada. La mitad de esta área recibió en el último temporal lluvias por encima de los 100 mm de agua".

"En estas horas se están revisando los efectos de las lluvias tras el temporal. Las esperanzas están puestas en que el agua se despeje con rapidez y las lluvias del próximo fin de semana no vuelven a provocar anegamientos", aclararon.

El reporte señaló que el sudoeste de la región núcleo fue el sector que menos agua recibió. "Los milimetrajes estuvieron por debajo de los 75 mm no generaron inconvenientes y sirvieron para sumar a las reservas del suelo. En el resto de la región hay una gran incertidumbre", indicó el reporte.

Lagunas, campos sumergidos y caminos intransitables es el panorama en el centro-sur santafesino, noreste bonaerense y este cordobés. Estos sectores en apenas 48 horas recibieron montos de precipitaciones que superaron el promedio mensual.

El centro sur de Santa Fe es la zona más afectada por los excesos de agua, y se registraron acumulados superiores a los 300 mm. "El Pacífico ya se encuentra en el principio de un Niño de baja intensidad, favorable para la provisión de lluvias", dijo José Luis Aiello, especialista en Ciencias Atmosféricas y asesor de la GEA. Indicó que "a menos que se instale un bloqueo seco, continuarán las precipitaciones intensas".

Tras las embestidas por sequía, heladas y granizo que golpearon la condición de cuadros trigueros en los últimos meses, se les suma en esta semana otro evento que desmejora al cultivo. El temporal irrumpió en pleno el llenado de granos, mientras la otra mitad de los cuadros maduraba fisiológicamente.



MANTIENE

EXPECTATIVAS

Por su parte, la Bolsa de Cereales porteña decidió mantener las expectativas de siembra y producción de la campaña actual 2018-2019, a pesar de los excesos hídricos acumulados en la zona productiva. El Panorama Agrícola Semanal (PAS) reconoció que "las regiones Centro-Norte de Santa Fe, Centro-Este de Entre Ríos y Centro de Buenos Aires fueron las más afectadas, donde no se descarta la posibilidad de registrar pérdidas de área en lotes implantados con cultivos de fina y gruesa".

Sin embargo, los técnicos señalaron que "en regiones menos comprometidas por el temporal, las lluvias repusieron humedad en los perfiles de forma muy oportuna dada la gran ventana de siembra de soja y maíz tardío que aún falta transitar durante los próximos meses".

Según sus cálculos, la siembra de soja cubrió el 21,7 % de las 17,9 millones de hectáreas proyectadas, con un avance intersemanal de 12,3 puntos porcentuales y una demora interanual de -2,1 puntos.

En la siembra de soja se relevaron pérdidas de lotes en las regiones que mayores volúmenes de agua recibieron; sin embargo, el escaso avance de la implantación y la ajustada oferta hídrica previa a las lluvias atenúan el impacto negativo sobre el área del cultivo.

"Bajo este escenario se prevé que la mayor parte de las pérdidas de lotes sean resembradas una vez que se recuperen las condiciones ambientales y se retomen las labores a campo", enunciaron los especialistas. Respecto del maíz, dijeron que la siembra ya cubrió el 36,2 % de las 5,8 millones de hectáreas estimadas para la campaña en curso: "Gran parte de los cuadros se encuentran diferenciando hojas", expresaron.

Explicaron que "los sucesivos frentes de tormenta mejoraron las reservas hídricas de cara a la siembra del cereal de diciembre, particularmente en la provincia de Córdoba donde gran parte de los lotes presupuestados se corresponden con planteos tardíos".

En cuanto al cultivo de trigo, "la cosecha continúa avanzando sobre norte del país, mientras que en las regiones Núcleo Norte, Sur de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos las labores se encuentran demoradas por falta de piso".

Mientras, "en los núcleos trigueros del sur de Buenos Aires el cereal mantiene una buena condición de cultivo y elevadas expectativas de rinde a pesar de las heladas registradas a principios de mes".

La cosecha de trigo avanzó sobre el 16% de la superficie apta, con un rinde medio nacional de 1890 kilos por hectárea y un volumen parcial cercano a las 1,9 millones de toneladas; la proyección de producción se mantiene en 19.4 millones de toneladas, 9,3% superior al ciclo previo, para el PAS.