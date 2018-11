Hallaron el submarino hundido a 907 metros de profundidad

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Un día después de que se cumpliera el primer año de su desaparición, el submarino ARA San Juan fue hallado durante la madrugada de este sábado a 907 metros de profundidad y a casi 500 kilómetros del golfo de San Jorge, en Chubut, ante lo que los familiares de los 44 tripulantes exigieron recuperar la nave y saber por qué se produjo el hundimiento.

"El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés número 24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al ARA San Juan", informó la Armada a través de su cuenta de Twitter.

El hallazgo se produjo un día después de que se cumpliera el primer aniversario de la desaparición de la embarcación y en las últimas horas de trabajo del buque Seabed Constructor. Se produjo en una zona que había sido identificada como una de las más probables para encontrarlo, cerca del lugar donde se reportó en su momento el sonido de una explosión.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, vicealmirante José Luis Villán, ratificaron ayer que "el hallazgo" del submarino ARA San Juan "es positivo", a 907 metros de profundidad.

Ante la novedad, el ministro Aguad confirmó que el presidente Mauricio Macri decretará duelo nacional en homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan. El submarino fue hallado "en una zona que era la que más probabilidades tenía de ser encontrado", dijo Aguad en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Armada.

Villán, en tanto, puntualizó que la nave "está a una profundidad de 907 metros" y "sus partes desprendidas del casco resistente están en una área de 80 por 100 metros". El jefe de la Armada indicó que la "ubicación exacta es muy próxima a la ubicación del informe de la anomalía hidroacústica" que la Armada recibió en su momento de un organismo internacional. A esa área se había "asignado un 90% de probabilidad" de encontrar allí el submarino y destacó que "todas las marinas buscaron" en esa zona.

"Ante la ausencia de la tecnología que esta empresa (Ocean Infinity) tiene no los habíamos podido encontrar", señaló además Villán. La Armada informó además que el ARA San Juan "podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo" del lecho marítimo.

Según el "escueto y conciso informe preliminar" que dio la empresa Ocean Infinity a la fuerza y al Ministerio de Defensa, "el área de escombros es de 80 por 100 metros, lo que sugiere que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo", señaló el ex vocero de la Armada y actual agregado naval en la Embajada argentina en Estados Unidos, Enrique Balbi.

En conferencia de prensa en el Edificio Libertad, en el barrio porteño de Retiro, el funcionario castrense indicó que los restos del ARA San Juan fueron hallados en "un área irregular con presencia de cañones submarinos". Enseguida dieron a conocer tres fotografías, del casco, la hélice y la vela del submarino, que poco antes se habían dado a conocer a los familiares de los tripulantes en Mar del Plata.

Villán pidió este mediodía "prudencia" a los familiares de los 44 tripulantes ante el pedido para que sean rescatados los restos de la embarcación, ya que subrayó que la Justicia debe determinar los pasos a seguir.

Consultado sobre el planteo de los familiares, el funcionario castrense advirtió sobre el "límite legal" de la fuerza. "La jueza (federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez) debe determinar en qué momento se pueden remover las partes constitutivas del submarino. Esto obedece al campo pericial", sostuvo Villán en conferencia de prensa en el Edificio Libertad, en el barrio porteño de Retiro.

En ese sentido, el jefe de la Armada también apuntó a las cuestiones "técnicas" sobre la posibilidad de rescatar los restos del ARA San Juan. "No podemos afirmar ni negar" que se puedan extraer los restos de la embarcación, concluyó Villán.

En tanto, el ministro de Defensa afirmó que el país no tiene "los medios" técnicos para recuperar el submarino ARA San Juan. "Yo le diría que no tenemos medios. No teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar", dijo Aguad, quien señaló durante una conferencia de prensa: "tampoco tenemos equipamiento para extraer un buque de estas características".

La firma de origen estadounidense contratada para la búsqueda, que se aprestaba a abandonar la zona, podrá cobrar los 7,5 millones de dólares que se habían establecido en la licitación internacional para aquellos que lograran hallar los restos del ARA San Juan.

"El buque de Ocean Infinity decidió realizar una nueva búsqueda y gracias a dios ubicó la zona" donde se halla hundido el submarino, precisó el portavoz de la Armada Rodolfo Ramallo al canal TN. "Ahora se abre un nuevo capítulo", añadió Ramallo, al señalar que una vez se sepa el estado en que se encuentra el submarino se decidirá cómo proceder.

En declaraciones al canal TN, Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Cisneros, relató el momento en el que los familiares recibieron la información sobre el hallazgo, en Mar del Plata. "El comandante (jefe del Área Naval Atlántica y de la base naval de Mar del Plata, capitán de navío) Gabriel Atis se hizo presente y nos dio la información", señaló Mendiola. Explicó que "esto fue un desastre ayer todas las mamás descompensadas, estábamos reunidos en un salón" y señaló "fue algo desesperante porque empecé a gritar y a llamar a todos" al conocer la noticia.

La mujer pidió que los restos del submarino sean recuperados, aseguró que la empresa Ocean Infinity está en condiciones de hacerlo, aunque indicó que "esto depende del presidente" Mauricio Macri.

"¡Un 15 nos los quitó y un 15 los trajo de vuelta! Tantos sentimientos tenemos en estos momentos, pedimos respeto y honor para ellos, un paso más cerca de volver a casa", manifestaron en tanto los familiares de los tripulantes que se manifiestan a través de la cuenta de Twitter "Los 44 del ARA San Juan".

"Todavía tenía esperanzas de que pudieran estar vivos", dijo a su vez Luis Niz, padre de uno de los marinos, visiblemente conmovido.

El último contacto con el submarino ocurrió el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Golfo de San Jorge a 450 km de la costa. Había zarpado de Ushuaia, en el extremo austral de Argentina, de regreso a Mar del Plata.

La búsqueda del ARA San Juan comenzó 48 horas después de aquel último contacto. Colaboraron 13 países pero la mayoría se retiró antes del fin de 2017, sin resultados.

Antes de perder contacto, el capitán de la nave había reportado la superación de una falla en el sistema de baterías, por el ingreso de agua por el snorkel. La desaparición del submarino motivó la destitución del jefe de la Armada, Marcelo Srur.

El buque de la empresa estadounidense Ocean Infinity zarpó el 7 de septiembre y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo.

Este jueves, la Armada organizó un acto en homenaje a los tripulantes del submarino San Juan en Mar del Plata, con motivo del aniversario de su desaparición, que estuvo encabezada por el presidente Mauricio Macri.

La inversión para las tareas de búsqueda alcanza 920 millones de pesos (25,5 millones de dólares) informó esta semana ante el Congreso la secretaria de Gestión Presupuestaria y Control Ministerio de Defensa Graciela Villata.

Botado en Alemania en 1983 e incorporado a la Armada argentina en 1985, el "ARA San Juan" era uno de los tres submarinos del país y su proceso de reparación de media vida había terminado en 2014.