Los Pumas cayeron en Lille

BUENOS AIRES, 18 (Especial de NA) - Sin mucha reacción ante el mejor juego rival y cometiendo algunas desatenciones que le costaron caro, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió ayer ante Francia por 28 a 13 en el partido amistoso que disputaron en Lille. El equipo argentino sorprendió con un try de Ramiro Moyano al minuto de juego, pero el equipo galo con un try de Teddy Thomas, niveló las acciones, que se definieron por dos penales locales y una conversión y un penal de Nicolás Sánchez, para que los galos se impongan por 11-10.

Sin embargo, en el complemento Francia fue superior y sacó provecho de algunos errores que cometieron los argentinos para así poder marcar otros dos tries y desde la pegada de Baptiste Serin marcó las diferencias.



SINTESIS

Estadio: "Pierre-Mauroy" (Lille). Arbitro: Glenn Jackson (Nueva Zelanda).

Francia: Maxime Medard; Teddy Thomas, Mathieu Bastareaud, Gael Fickou y Yoann Huget; Camille Lopez y Baptiste Serin; Louis Picamoles, Artur Iturria y Wenceslas Lauret; Yoan Maestri y Sebastien Vahaamahina; Cedate Gomes Sa, Guilhem Guirado (capitán) y Jefferson Poirot. DT: Jacques Brunel. Suplentes: Camille Chat, Dany Priso, Rabah Slimani, Paul Gabrillagues, Mathieu Babillot, Antoine Dupont, Anthony Belleau y Benjamin Fall.

Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Bautista Delguy; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Guido Petti y Pablo Matera (capitán); Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Santiago García Botta. DT: Mario Ledesma. Suplentes: Julián Montoya, Juan Pablo Zeiss, Lucio Sordoni, Mariano Galarza, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana, Tomás Cubelli y Matías Moroni.

Tantos en el primer tiempo: 1m try Moyano (A), convertido Sánchez (A), 7m penal Serin (F), 9m penal Sánchez (A), 24m try Thomas (F), 32m penal Serin (F).

Tantos en el segundo tiempo: 5m penal Sánchez (A), 8m try Thomas (F), convertido por Serin (F), 27m penal Serin (F), 30m try Guirado (F), convertido por Serin (F).



IRLANDA VENCIO A NUEVA ZELANDA

Irlanda batió a Nueva Zelanda (16-9), vigente doble campeona mundial, por la segunda vez en su historia, la primera en casa, este sábado en Dublín. El XV del Trébol se impuso gracias a un try de Jacob Stockdale y a 11 puntos con el pie de Johnny Sexton, provocando la segunda derrota de los All Blacks en dos meses, tras caer ante Sudáfrica a mediados de septiembre (36-34).