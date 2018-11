Colón 0 - Unión 3

Estadio: Brigadier López.

Arbitro: Nazareno Arasa.



Colón: Leonardo Burián; Guillermo Ortiz (45' Bernardi), Emanuel Olivera y Erik Godoy; Franco Zuculini, Matías Fritzler, Alex Vigo, Marcelo Estigarribia y Tomás Chancalay (62' Bueno); Javier Correa y Tomás Sandoval (45' Leonardo Heredia). Sup: Chico, Leguizamón, Escobar y Hernández. DT: Esteban Fuertes.



Unión de Sunchales: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Matías Sarrautte (64' Ponce), Diego Calgaro, Matías Valdivia (68' Semino) y Alvaro Aguirre; Federico Boasso; Joaquín Molina (76' Facundo Cabral). Sup. Gonzalez, Sola, Palacios Hurtado y Mendez. DT: Adrián Tosetto.



Primer tiempo: a los 19' y 25' goles de Joaquín Molina (U), el segundo de penal.

Segundo tiempo: a los 8' gol de Matías Sarraute (U).

Incidencias: ST, a los 40' expulsado Correa (C) y a los 45' exp. Fritzler (C).