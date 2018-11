No busca un milagro, sino lo que se merece

Hubiese sido más simple realizar este análisis "con el diario del lunes" y con el resultado puesto, como se dice con total naturalidad y hasta con cierto desparpajo.Seguramente, una tarea demasiado sencilla, en ese caso, para alguien que vive de esta maravillosa profesión y que tiene la fortuna de poder expresar lo que siente en los medios de comunicación.Hoy, sin embargo necesito transmitir mis sensaciones en un momento de enorme trascendencia para un deportista, como tantos otros, que tan dignamente representa a esta verdadera Cuna de Campeones que es Rafaela.La referencia, concretamente, está destinada a Nicolás González, que este domingo apostará su última ficha en la impredecible lotería del Turismo Carretera.El undécimo tiempo logrado en la clasificación realizada en el Circuito Internacional El Villicum, puede interpretarse como un simple resultado. Sin embargo, interpreto que no debemos caer en esa simpleza, porque a la tarea que cumplió Nico, por varios motivos, se le debe asignar, un valor agregado.Su temple sigue tan intacto como en los momentos previos a la adversidad que lo fue alejando, injustamente, de un lugar que en caso de no mediar esas circunstancias desfavorables, hoy tendría asegurado.Un simple repaso de sus últimas actuaciones así lo certifica. Una maniobra censurable de De Benedictis le hizo perder una importante cantidad de puntos cuando estaba para terminar bien arriba en Paraná.Un fin de semana para el olvido, por inconvenientes mecánicos en Toay, resintió aún más sus ilusiones. Y lejos de interrumpirse, su mala racha se extendió, al verse involucrado en un accidente que no lo tuvo como responsable, en la anterior, disputada en Olavarría.El Torino número 32, con importantes deterioros, fue trasladado a la capital entrerriana, para que el equipo A&P Competición, una vez más, vuelva a exponer su capacidad para recuperarlo. Un trabajo enorme, que tuvo la recompensa que se merecía en tierra sanjuanina.Para muchos, quizás para la inmensa mayoría, Nicolás hoy irá en busca de un milagro en El Villicum. Y algo de ese debería ocurrir para que ingrese a la "Copa de Oro" como uno de los tres de último minuto.Pero también podría señalarse que tratará de conseguir lo que se merece. ¿Alguien duda que por lo realizado en su mejor temporada desde que pegó el salto al Turismo Carretera, no tendría que ubicarse entre los 15 que definirán el título en San Nicolás?Yo estoy convencido que es así. Y seguramente, un altísimo porcentaje de quienes están repasando este análisis, compartirán una opinión elaborada con absoluta objetividad, al margen del enorme cariño que tengo por Nico.