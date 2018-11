Celebración del Centro de Exalumnos de "La Normal"

Con la alegría del reencuentro y el cariño a una institución que continúa siendo señera en la formación de estudiantes secundarios en la ciudad, el Centro de exalumnos de “La Normal” Rafaela celebró sus 80 años y lo hizo convocando el pasado sábado 10 a las promociones que cumplieron 25, 50 y 75 de egresados.

Los egresados de 1993, 1968 y 1943 volvieron a recorrer aulas y pasillos de la actual Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 204 Domingo de Oro, para participar de un emotivo acto en el hall de entrada al establecimiento educativo para continuar luego con una cena en el tradicional salón de actos.

Abrazos, risas, gestos de asombro y de gran afecto, acompañaron las horas de encuentro. La ex alumna Liana Friedrich, dijo: “...a veces la vida nos regala la posibilidad de re-encontrarnos con seres tan entrañables y atrayentes como soles, alrededor de quienes hoy nos aglutinamos, para recibir su luz, su calidez, su cariño... ¡Hermosa y querida promoción/68! Más allá de los logros, de las orientaciones diversas, hoy compartimos algo que es único y nos iguala: el reencuentro, cargado de emociones, de anécdotas, de recuerdos… Sólo me resta agradecerles por ser y estar en mi vida!"

La unión y la tolerancia fueron valores trasmitidos por la escuela y Gabriela Barrios de la Promoción/93 así lo expresó: “Cuando nos volvemos a ver, como en este encuentro, renacen muchas historias, porque entre todos armamos una memoria colectiva, construida con las voces de cada uno, desde diferentes perspectivas. Una memoria donde el tiempo vivido fue el mejor, y por el que podemos decir: compañeros, profes, muchas gracias por esos años maravillosos”.

Los egresados maestros y bachilleres de diferentes promociones decidieron festejar en la escuela la alegría del reencuentro. Participaron de esta celebración las promociones 1958, 1965, 1967, 1978, 1984 y 1989. Todos plasman sus recuerdos escolares a través de la red social Facebook CENTROEX ALUMNOS NORMAL RAFAELA.

La Promoción/43 también estuvo presente y Beatriz Zobboli comentó: “la Escuela Normal fue muy importante en mi vida pues me dio las herramientas para obtener excelentes resultados y hoy gozo viendo los frutos de las lejanas siembras. Creo haber logrado una generosa cosecha.”

La voluntad y perseverancia de los egresados socios del Centro ha facilitado el apoyo escolar a través de la provisión de distintos recursos a quienes aún están transitando las aulas de la escuela. Ese gesto distingue al egresado que continúa apostando por una educación pública de excelencia, rica en valores y fortalecida por el trabajo a través del tiempo.

Desde 1938, el Centro de ex alumnos permanece y continúa apoyando la fecunda labor que se desarrolla en “la Normal”, promoviendo el reconocimiento a sus promociones con la satisfacción y el regocijo de haberlas visto crecer y sortear nuevos desafíos en pos de lograr sus sueños.