"El bono es un pago obligatorio"

Desde que el Gobierno Nacional dictaminó que a fin de año los gremios recibirán un bono de fin de año, muchas voces se han despertado a nivel nacional. En nuestra ciudad, una de las voces más buscada es la de Roberto Oesquer, secretario general de la CGT Rafaela y titular de la Seccional local de la UOM, quién viene dando su apreciación sobre la economía del país y remarcando lo difícil que está el contexto nacional con esta economía que implementó Mauricio Macri, presidente de la Nación.

Oesquer dijo que "el bono se decreto, lo sacó el gobierno Nacional y es un pago obligatorio. Creo que ir en relación a lo que se planteó desde el Ministerio de Producción y de Trabajo que alrededor del 80% de los convenios políticos tenían problemas, con los acuerdos salariales más que nada. Muchos estaban trabados en la revisión que se había pactado", expresó a LA OPINION, instando a que "el bono está presente, pero también habla claramente del artículo 4, donde si las partes están haciendo la revisión y si se ponen de acuerdo en un aumento salarial dentro del marco paritario 2018 se puede absolver. Está atado a los dos items, y si los distintos convenios y las distintas entidades acuerdan elevar la paritaria que habían acordado en un principio, en un número superior, el bono se puede absolver", remarcó.

Afianzando su postura y su política, uno de los representantes sindicales más fuertes de la ciudad dijo que "de lo contrario, el bono es ley, ya se publicó en el boletín oficial y toda la actividad privada tiene que pagar la primer cuota, los primeros días de diciembre y la segunda cuota en el mes de febrero. El bono se tiene que pagar, porque está el decreto firmado y es de aplicación", remarcó.



PANORAMA NACIONAL

Oesquer destacó que hoy en día "estamos hablando que la inflación del mes pasado fue de 5,4% y todavía faltan dos meses para terminar el año y ya estamos en un acumulado del 39,5%. Así que más allá de que la inflación baje en noviembre y diciembre un 5,4% el acumulado va a llegar tranquilamente al 50% y estamos hablando que en paritarias se habían arreglado en un 25% y fijate nomás la diferencia que hay. Por eso hay muchas organizaciones que van a tratar de elevar ese porcentaje, porque sino discutir una paritaria el año que viene... Si perdiste un 25% este año y se calcula un 30% el año que viene, va a ser inviable o dificultoso llegar a un acuerdo paritario, más teniendo en cuenta todos los pronósticos económicos, que no son alentadores", mencionó.

En tanto, añadió que "la principal preocupación pasa por la pérdida del poder adquisitivo de salario, por la baja en el nivel de actividad y la dificultades que tiene la gente. Nomás hay que fijarse las estadísticas que lleva el comercio en nuestra ciudad habla de que la canasta básica está 25 mil pesos y estamos hablando que el promedio salarial no llega a 20 mil, y el 70 u 80% de la gente gana menos que eso. Tenemos que ver que es una realidad, ya que una persona que está preparada para distintas actividades, industriales, comerciales y demás, con esos sueldos, prácticamente los están condenando y no llegan más a fin de mes", dijo Oesquer postulando dos opciones: "o aumentamos los sueldos o achicamos el mes, porque a la gente no le alcanza, esa es la realidad. Y es por eso que se desencadenó toda esta recesión y los problemas que trae aparejados. Cae la actividad, cae el poder adquisitivo y todo se torna más dificultoso. Y no solamente pasa en Rafaela, sino que está pasando en todo el país y esa es la realidad que tenemos en estos días".



UNA CAJA DE RESONANCIA

Tanto desde su función dentro de la CGT local, como cabeza de organigrama, y como titular de los trabajadores de la industria metalúrgica, Roberto Oesquer dice que "todo es un cóctel" y que en Rafaela, puntualmente, "la gente está preocupada". Y sostuvo: "en esta ciudad se dan cuenta que tienen menos trabajo donde trabajan habitualmente. Y paralelamente también ven que cada vez le alcanza menos los sueldos. Lamentablemente acá, en Rafaela, involuntariamente, se cometió un error. Porque en esta ciudad, los que llevan adelante el modelo económico, sacaron el 70% de los votos y no fueron todos los de clase media alta los que acompañaron este modelo. Lamentablemente hubo una gran equivocación, hubo un gran engaño hacia los trabajadores, mintiendo que iban a mejorar, que el poder adquisitivo iba a ser otro, que iban a trabajar más, que iban a sacar el impuesto a las ganancias, esto lo otro...y salió todo al revés, nada se hizo bien, y estas son las consecuencias", manifestó, opinando abiertamente con cintura política, en relación con lo que sucedió en las últimas elecciones, donde Cambiemos arrasó en la ciudad y en el país. "Nosotros lo venimos advirtiendo desde siempre a esto, nada más que costaba entenderlo. Ahora estamos con esta realidad y hay que fijarse lo difícil que se hace vivir, y la situación que ha devenido en este modelo económico. Por supuesto que la gente está muy preocupada, más allá de que hay sectores que son netamente exportadores y que de alguna manera no están tan complicados como son el resto de las pymes que comercializan con el mercado interno. A veces acá los costos internos aumentan, el dólar llegó a $42, bajó a $37 y siempre hay algún pero en el medio, porque más allá de que algunos están un poco mejor, siempre el país da motivos para que los distintos sectores tengan alguna queja. Más allá de todo, quiero que quede claro que el bono se tiene que pagar, más allá de los problemas que hay...", dijo Oesquer.

A modo de cierre sostuvo que "si tienen problemas aquellos que tienen una pequeña empresa, que supuestamente que en los momentos que funcionó mejor y le permitió una mejor calidad de vida al sueño, y generó puestos de trabajo, bueno lamentablemente ahora habrá que recurrir a algún ahorro o buscar alternativas. La gente no tiene opción, a la gente no le alcanza y está viviendo un momento muy difícil y hay que dar señales", dijo y añadió que "el tema de la revisión salarial va a tener vigencia en estos meses y seguramente algunos gremios ya han acordado la revisión y se verá si se incluye el bono. El momento es complicado y la situación hay que afrontarla de esta manera y hay que viabilizar alternativas como para poder continuar", finalizó.