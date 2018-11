De residuos a recursos: Diana es una de las #VecinasDestacadas

Los viernes de los rafaelinos son los días elegidos por el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) para alegrar la semana. Esto es gracias a los #VecinosDestacados que, con sus palabras, transmiten sus acciones sustentables y contagian de energía. La vecina de hoy es Diana Caminero y vive en el Barrio San José. Ella transforma con el arte y descubre nuevos usos a cada material en lugar de desecharlos.

Recordamos que todos los vecinos que quieran participar y contar sus acciones sustentables, lo pueden hacer todos los días vía Facebook o Instagram en el perfil del idsrafaela o vía mail a [email protected]

Diana Caminero es artista y le encanta recuperar materiales para realizar sus obras. Vive en el Barrio San José junto a Felipe, su hijo menor.



UN HÁBITO ADQUIRIDO

Diana nos cuenta que fueron sus padres quienes promovieron la conciencia ambiental: "Creo que mi vida tiene educación ambiental desde que soy pequeña. En mi casa le buscábamos un siguiente uso a todo material antes de desecharlo. Desde entonces, tarros, ropa, maderas, chapas que voy encontrando trato de darle una oportunidad y reutilizarlo".

Además agrega: "El ejercicio es simple: hay que pensar antes de descartar algo como basura y buscarle un nuevo uso".

La vecina cuenta: "Yo soy una convencida de que los mayores educadores son los padres. La conciencia ambiental se aprende en la familia, de los padres y abuelos. Gracias a mi familia aprendí concepciones básicas: el agua no se derrocha, en la calle no se tiran los papeles, los materiales antes de tirarlos se deben recuperar y más".



¡A RECUPERAR!

La vecina explica los diferentes materiales que se pueden recuperar en casa: "Desde muebles hasta papel. Mi trabajo me permite recuperar muchísimos materiales: reutilizo papeles para evitar manchar con pintura, hule descartado por cartelerías como mantel, tarros, bandejitas y latas para mezclar pinturas, bidones de agua para hacer taburetes, trapos y mangas de ropa para limpiar y así; todo termina en la basura cuando ya no tiene ninguna posibilidad de ser otra cosa".

Uno de los mejores trabajos de Diana, es una pérgola realizada al 100% con materiales reutilizados. "Una amiga me trajo unas maderas de carreteleres y pallets, usé las columnas de cemento que había descartado un vecino y con eso la armé" comenta.



CONCIENCIA EN FAMILIA

"Creo que en la casa es fundamental la enseñanza que se pueda adquirir y transmitir, yo lo hice con mis hijos y hoy ya tienen esta conciencia arraigada", dice la vecina.

Diana también explica: "Uno tiene que predicar con el ejemplo y así contagiar a familiares y amigos. En mi caso, también les transmito ese espíritu a mis alumnas. Les digo que empiecen a mirar los materiales con otros ojos, que todo puede llegar a reutilizarse".



ACCIONAR PARA MEJORAR EL MUNDO

Diana reflexiona: "Todas nuestras acciones cotidianas tienen que beneficiar al planeta, pensarlas con conciencia ambiental. No es cuidar el planeta cuando tengo un ratito o como hobby, sino todo el día debe regirse por esas normas. Para pensar para bien del planeta hay que cambiar hábitos, desde la separación de los residuos en recuperables, no recuperables y compostables; hasta el recupero de materiales".

Además explica que tiene un jardín y que, utiliza los residuos biodegradables para hacer compost. "Lo armo en un balde de pintura con perforaciones y, cuando está listo, lo pongo en las macetas de mis plantas", narra la vecina.