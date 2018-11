Argentina, con poco, le ganó 2-0 a México

CORDOBA, 17 (NA). - Sin sobrarle demasiado y con los condimentos necesarios para mostrar la renovación, la Selección argentina venció ayer a México por 2 a 0, en un partido amistoso disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes".Los goles del equipo argentino fueron marcados por Ramiro Funes Mori, a los 45 minutos del primer tiempo, de cabeza, e Isaac Brizuela, a los 38 del complemento, en contra de su valla.Ambos equipos volverán a enfrentarse el martes próximo en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza.No habían pasado ni tres minutos que Marchesín debió trabajar más de la cuenta, primero con un cabezazo de Giménez -tras un centro de Layún- que tocó para que, junto al travesaño, México no abriera la cuenta.Pero casi de inmediato Funes Mori se equivocó en la salida y Giménez le robó el balón para habilitar a Pulido, y nuevamente Marchesín salvó su valla de manera magistral.El esquema de juego fue claro, con Argentina tomando el protagonismo y México esperando para salir de contragolpe, pero con presencia en la salida local.En ese sentido Leandro Paredes se hizo dueño del mediocampo y trató de hacer una sociedad con Lo Celso, que no muchas veces pudo mostrar solidez.A su vez Correa fue intermitente y trató de conectar con Dybala, pero tanto "La Joya" como Lautaro Martínez mostraron que aún la dupla debe pulirse.Sobre los 26 Dybala remató de mediavuelta y Ochoa controló bien en el centro del arco, y a los 32 otra vez el hombre de Juventus exigió al arquero, quien tapó el remate y luego hizo lo propio con un disparo de Saravia.Todo parecía que iba a terminar igualado, pero un centro de Dybala encontró la cabeza de Funes Mori y el ex River superó a un Ochoa que quedó estático.En el segundo tiempo México hizo cuatro cambios en la formación inicial y en Argentina Rodrigo De Paul fue por Correa, para tratar de encontrar ese circuito de juego del que la albiceleste carecía.Eso modificó radicalmente la estructura del partido, en el cual Argentina siguió siendo el dueño del trámite, pero sin tanta presencia en el área mexicana.En Argentina se destacó el defensor Juan Foyth, quien actuó siempre con solvencia y dejó sin reacción a los delanteros rivales.Estadio: "Mario Alberto Kempes" (Córdoba).Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Ángel Correa (46m De Paul), Giovani Lo Celso, Leandro Paredes (86m G. Giménez), Marcos Acuña (87m Lamela); Paulo Dybala (73m Vázquez) y Lautaro Martínez (56m Icardi). DT: Lionel Scaloni.Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez (46m Arteaga), Néstor Aráujo, Diego Reyes, Miguel Layún (79m Brizuela), Érick Gutiérrez (74m Alvarado), Javier Güemez, Jesús Gallardo (46m Domínguez); Marco Fabián (46m Guzmán), Alan Pulido (46m Zaldívar) y Raúl Jiménez. DT: Ricardo Ferretti.45m PT Funes Mori (A) y 38m ST Isaac Brizuela (A), en contra.Incidencias en el segundo tiempo: 36m se retiró lesionado Araujo (M), y México terminó jugando con 10 futbolistas.