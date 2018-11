Buen debut Celeste

Atlético de Rafaela tuvo un buen estreno en la Liga Provincial de Básquetbol al imponerse anoche como visitante en Tostado al local San Lorenzo por 85 a 70, en uno de los partidos de la primera fecha de la Zona A.El equipo de Marcelo Miretti tuvo a Jonatan Faber como goleador con 16 puntos, en un juego parejo que tuvo estos parciales: 17-19, 41 iguales y 55-61.Bravo 4, Villalba 2, Lopumo 4, Skibski 34 y Nacusse 0 (fi). Blasi 20, Goetschi 4, Benavidez 2. DT: C. Redondo.Mire 5, Ferreyra 12, Pecantet 11, Pérez 7 y Faber 16 (fi). Vasquez 5, Caballero 10, Balangero 5 y Bertero 14. DT: M. Miretti.Por la misma zona, Sportsman de Villa Cañás derrotó a Almagro de Esperanza 90 a 76 y Sportsmen Unidos de Rosario se impuso a Libertad de Villa Trinidad por 88 a 67.DERROTA DE BEN HURPor su parte, Ben Hur no pudo sostener en el último cuarto la victoria parcial. El equipo dirigido por Cristian Losano cayó en Sastre ante el local Atlético -dirigido por Roberto Vico- por 76 a 68. El local estableció un parcial de 24 a 15 en los últimos 10 minutos que le permitió llevarse el triunfo.Los parciales fueron: 17-21, 30-34 y 52-53, con estos goleadores:Ramos 9, Poloni 17, Yacono 20, Andereggen 13 y Bossi 5 (fi). Biancotto 2, Giaccone 2 y Fenoglio 8. DT: R. Vico.Leonardi 5, Aveldaño 8, Facundo López 20, Volta 12 y Carranza 4 (fi). Rodriguez 2, Martin Rocchia 10, Pablo Rocchia 3 y Burkett 4. DT: C. Losano.Por el mismo grupo, Peñarol de Elortondo venció a Atenas de Venado Tuerto 56 a 51 y Rivadavia Juniors de Santa Fe a Unión de San Guillermo por 80 a 73.