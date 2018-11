Todo listo para el Seven

Fue presentado en la noche del viernes el tradicional Seven a Side Ciudad de Rafaela, que en su edición número 43 se llevará a cabo este sábado y domingo en las instalaciones del Círculo Rafaelino de Rugby.El certamen, que dará inicio hoy a las 13, tendrá la presencia de 16 clubes (tres de ellos locales) que comenzarán a transitar la fase clasificatoria, para luego el domingo determinarse las ubicaciones en Copa de Oro, Plata y Bronce; tres equipos de rugby femenino hoy sábado y 8 seleccionados el domingo; 8 equipos de hockey y 8 de rugby juvenil, que es la novedad para esta edición, retomándose como era hace varios años.El presidente Alejandro Brasca dio detalles del certamen, resaltando el esfuerzo de muchas personas que permiten, en una época difícil, seguir manteniendo el prestigio del evento intentando siempre mantenerlo en una jerarquía importante.Luego, el capitán Mariano Ferrero mencionó que "jugar el Seven para nosotros es un premio, luego de una temporada de quince de mucho sacrificio. Siempre el desafío que se renueva es conseguir el Seven de nuestro Club (la única edición que se pudo lograr fue en 2010), venimos trabajando hace casi dos meses para eso y esperemos que se pueda concretar".También manifestó las expectativas favorables del equipo de rugby femenino la capitana Tamara Jalil, en tanto Nazarena Bulacios dio detalles del torneo femenino, este año un tanto complicado porque la temporada de la Asociación Santafesina no culminó.MUSEO DEL CLUBLuego de la presentación formal del Seven, una Comisión especial que trabaja para el Museo del Club tomó la palabra. Lo hicieron Omar Operto, Ernesto Defagot y Mario Rossini, destacando que se está trabajando en rescatar distintos elementos que hacen a la historia del Club.Algunos de ellos se han exhibido en la Casona de la entidad, como camisetas, fotos, trofeos, etc., pero el mismo funcionará luego en la sede Centro de calle Bolívar.DISTINCIONESEn el acto realizado en la Casona del Club hubo dos momentos emotivos. Primero la entrega de la tradicional corbata de los presidentes para Alejandro Brasca, y luego la del Quebracho para Ernesto Defagot. Reconocimientos sin dudas merecidos.Cabe mencionar que Brasca confirmó que en diciembre, cuando se realice la renovación de autoridades, el nuevo presidente será Diego Rivas.