Este fin de semana culminará el torneo Clausura de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey en la ciudad de Santa Fe. El CRAR buscará los títulos de la Copa de Plata en tres categorías: Sub 14, Sub 16 y Sub 18. La actividad se desdobló entre sábado y domingo.Este es el detalle de los partidos para el equipo rafaelino:(cancha El Quillá) 15 horas: final Sub 16, CRAR vs. El Quillá B. 17:45: Reserva, tercer y cuarto puesto, CRAR vs. El Quillá B.Cancha ASH 9:45 horas: final Sub 14, Santa Fe RC vs. CRAR.(cancha El Quillá) 10 horas: Sub 12, tercer y cuarto puesto, CRAR vs. Atlético Franck. 14:15: Sub 18, final Banco vs. CRAR. 17:15: primera, tercer y cuarto puesto, CRAR vs. Universitario.