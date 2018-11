Medida de fuerza en la ANSES local

En la jornada de ayer, en la oficina de ANSES local se concretó una medida de fuerza que implicó que desde el mediodía se dejara de atender al público. Hasta el próximo 27, habrá jornadas de asambleas, de las cuales participarán -incluso- jubilados. Como instancia final, está previsto un paro para el 26 de noviembre.Paula Aguirre, delegada de Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), en diálogo con "La mañana de ADN" (97.9 Mhz), señaló que "estamos en asamblea permanente por diferentes motivos. Siempre, lo principal para nosotros, es la defensa del sistema previsional, la jubilación pública, que hoy está en riesgo. Pero además, estamos en una situación salarial particular, porque fuimos el sector que peor paritarias firmaron"."Los empleados de ANSES estamos nucleados bajo cuatro gremios. Con la firma de dos de ellos, se logró cerrar este acuerdo salarial que fue del 13% y ni siquiera en un solo tramo, sino en tres cuotas. Ni siquiera es la pauta fijada por el Ejecutivo, que era un 15% o un 18%. No es tan difícil analizar esto bajo la inflación que estamos viviendo y no se aleja demasiado del contexto general del país", señaló ante el móvil de ADN."No están aceptando ni diálogo ni contacto con nosotros, con lo cual, no nos están dando la posibilidad de reapertura de paritaria. Por eso estamos con estas medidas de fuerza. Por parte de la patronal, no hay ninguna intención de mejorar nuestra situación salarial. Nosotros tampoco estamos beneficiados con el bono. Esperamos que antes de la fecha del paro, la patronal nos convoque a paritarias y a rever la situación en la que estamos", detalló.SISTEMA PUBLICO EN RIESGODesde hace meses, desde APOPS vienen advirtiendo que el sistema de reparto, que se reinstalara luego de fracaso de las AFJP que se crearan en los '90, está en serio riesgo. "Nosotros estamos pidiendo por los jubilados. Entre las medidas de fuerza, estamos armando actividades para visibilizar lo que ha perdido poder de compra la jubilación. No alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, más la situación que tiene PAMI (ni siquiera los remedios cubren)", dijo Aguirre y señaló: "lo que se viene es la reforma. Estamos esperando que después de este Presupuesto nefasto que se aprobó, se encare el cambio en la ley. Esto va a implicar más rebajas, porque el objetivo es cambiar la tasa de sustitución y la alza de la edad jubilatoria. Y siempre el fantasma de la privatización, que también lo vemos. Si no mejoramos el salario, marca la importancia que se le da a ANSES: si no importa el empleado, no importa el ANSES"."Nosotros recibimos permanentemente consultas de gente por créditos. Lamentablemente, los están usando para ir al supermercado, para hacer una compra. También hay consultas de los que cobran la Asignación Universal por Hijo. En eso se está convirtiendo ANSES. Restringieron cada vez más la posibilidad de jubilarse", completó.