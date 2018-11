Exitoso simulacro de un choque con explosivos en el bulevar Lehmann

En la mañana de ayer, en el Bv. Lehmann y el Camino Público N° 4, se realizó un simulacro de un accidente, cuyas partes involucradas eran un automóvil y un camión que transportaba explosivos, perteneciente a Austin Powder.Diego Alvarez, coordinador de la Junta Municipal de Protección Civil, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), señaló: "la idea era ver si estábamos preparados para un evento de esta naturaleza. Estuvo trabajando personal de la Policía, 107, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana, Protección Civil, etc. En total, trabajaron 35 personas, más personal de la empresa, que fueron llamados como especialistas. Estamos contentos porque en grandes rasgos hemos estado a la altura de las circunstancias, aunque falta corregir algunas cuestiones y mejorar los tiempos. Hemos podido trabajar tranquilos y muy bien. Hemos dado la respuesta que esperábamos. No estamos al 100% preparados para una emergencia de este tipo, pero se respondió bien. Obtuvimos los puntajes que necesitábamos. Ojalá nunca suceda. Pero estamos preparados". "Le pedimos disculpas a la ciudadanía si se alertó por las sirenas, pero necesitábamos sí o sí ensayarlo para estar preparados. Pero como siempre decimos, tenemos que prepararnos para algo que tal vez nunca suceda, pero si sucede, tenemos que estar preparados", comentó el exsecretario del Concejo Municipal.El primer llamado ingresó a la Guardia Urbana, a las 8 en punto. "El último camión de bomberos en desactivar la bomba de agua, fue 8:55. "Evacuamos a la gente que estaba (en teoría) atrapados dentro del auto tras el accidente, al camionero, evacuamos el lugar y volvimos al lugar para apagar el incendio, cuando nos dijeron que ya podíamos volver cuando nos dijeron que ya no había más explosivos", detalló Alvarez.Con respecto a las características principales o los cuidados que hay que tener ante una contingencia de este tipo, Alvarez indicó que "según el explosivo, depende el accionar. Hay algunos que son líquidos, otros son gaseosos y otros, sólidos. Por lo tanto, dependiendo la carga del vehículo, son los protocolos que hay que cumplir. En este caso, eran de tipo sólido. Hay que hacer una evacuación de 800 metros. Empezamos a actuar, pero en el simulacro, el incendio traspasa la cabina. En ese caso, hay que evacuar todo, esperar que explote y volver para apagar el incendio. Estuvo muy bueno, porque en un momento dado, el fuego pasó a la carga. Entonces, hubo que decirle a las fuerzas de seguridad que dejen todo, incluso, a las personas en el lugar, para poder evacuar. Hay veces que es duro de entenderlo, pero es lo que hay que hacer para salvar la mayor cantidad de vidas posible, frente a un siniestro de esta característica"."Nosotros venimos trabajando en diferentes pautas. En mayo hicimos un ejercicio en Estanislao del Campo, después hicimos otro en el Automóvil Club de Susana. Nosotros venimos trabajando con Austin Powder desde hace 6 o 7 meses. Ellos nos formaron y venimos armando los planes de contingencia en conjunto", completó el funcionario municipal.Según la firma, este ejercicio de trabajo fue organizado por Austin Powder Argentina con el soporte de RESTEC, empresa especializada en la gestión del riesgo y administración de emergencias en el transporte de sustancias peligrosas, es la segunda parte de una mesa de trabajo que se realizó en el mes de octubre – junto a todas estas instituciones - para exponer y analizar las posibles situaciones de emergencias que pueden ocurrir a la hora de trabajar con explosivos y materias primas de sustancias peligrosas.“Los resultados fueron muy buenos, si bien es un primer ejercicio y siempre hay oportunidades de seguir mejorando, tuvimos muy buena respuesta de todas las fuerzas de la comunidad, que llegaron a tiempo, trabajaron en equipo y pudieron dar una respuesta adecuada a las distintas situaciones que se iban sucediendo”, dijo Nadia Engler, gerente de seguridad, medio ambiente y calidad de Austin Powder Argentina."El objetivo principal de este simulacro es efectivizar acciones conjuntas entre los distintos organismos de seguridad ante el manejo de emergencias con materiales peligrosos, sobre todo en caso de incidentes durante su traslado”, sostuvo María Laura Cenci, gerente de Abastecimiento de Austin Powder Argentina.