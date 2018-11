Emotiva celebración de los 40 años de la Cámara de Comercio Exterior

(Redacción LA OPINION). - En la tarde de ayer, el Salón de Usos Múltiples del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, se llenó de emotivos recuerdos en el marco de la celebración de los 40 años de la Cámara de Comercio Exterior. Y una notable fuerza para seguir empujando, con nuevos objetivos, pese a las dificultades que el escenario económico argentino impone regularmente.Pasadas las 16, comenzaron a congregarse empresarios de diferentes rubros. Algunos de ellos, que forjaron aquellos primeros pasos dificultosos, en 1978, cuando se abrían las exportaciones y asustaba la deuda externa. Algún desprevenido podría decir que el marco no se ha modificado sustancialmente. Pero las cuatro décadas de empeño, formaron un "saber cómo", hoy vital para desenvolverse en un mundo que se está alejando de la globalización y que se encuentra con una guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo: China y EE.UU.Se presentó "Exporta Simple" (una herramienta que facilita los primeros pasos en el comercio exterior), expusieron sobre "Nuevas tendencias en el comercio" la Lic. Carolina Racchella (Brote AD), Pablo Cassina (quien vendiera recientemente Kinexo a Mercado Libre) y Roberto Rodriguez (Agroads).Conrado Avaro, de Inertual Power y Claudio Tapia, de Eniac Soluciones expusieron sus casos exitosos: vendiendo equipos deportivos a selecciones del mundo o soluciones financieras a todo el globo.Más tarde, llegaron las exposiciones de Héctor Chiapero, Roberto Appo, Carlos Morelli y María Luisa Bava quienes repasaron sus primeros vínculos con el mundo. Todos destacaron lo mismo: la necesidad del cara a cara, que el cliente conozca el nombre ("quieren saber quién es quien") dado que después "trasciende para confiar". "Hoy la tecnología permite a la gente joven estar muy comunicada y creen que no es necesaria la presencia. Eso no es así", sentenció.Chiapero repasó los comienzos con los primeros contactos con los depachantes de aduana y la capacitación local "porque teníamos potencial, pero no desarrollo". Y cómo eso se transformó en el resguardo aduanero y el sueño de que la ley se complete con la realidad, y que Rafaela tenga su aduana completa. Ese también fue uno de los objetivos que sobrevoló la jornada, junto a los planteados por Morelli: la descentralizaciones del SENASA (hoy obliga a Williner a tener una oficina en Buenos Aires) y del puerto de Buenos Aires. También marcó la necesidad de un centro logístico en la ciudad. Por su parte, María Luisa Bava, marcó la importancia de que las universidades locales hayan colaborado con las carreras afines.Posteriormente, se dio lectura a la primera acta, en donde ya se marcaba la necesidad de capacitación con el Municipio, la Provincia y la Nación. Más tarde, se proyectó un video (una actualización del realizado para los 30 años) en donde aparecían todas las autoridades: Edmundo Marzioni, Bélgica de Chiapero, Osvaldo Acastello, Juan Carlos Basso, Héctor Chiapero, Fernando Pongolini, Sandra Ré y Edmundo López. Todos ellos recibieron presentes a manera de reconocimiento.Finalmente, llegó la hora de los discursos: Edmundo López sintetizó los 40 años transcurridos en una gran frase: "del telex al Whatsapp". "Pese a los cambios en la comunicación, nada cambia el trabajo y el contacto personal", destacó y marcó la importancia del trabajo en conjunto con el Estado, a través de "Rafaela Exporta". "No hay una fórmula mágica: hay que dar soluciones a cada momento concreto y adaptarse a él", dijo."Hoy no es el mejor momento porque somos Pymes y vivimos del mercado interno. Pero hay buenas noticias: seguimos trabajando para aportar soluciones", concluyó.Carlos Braga (subsecretario de Comercio Exterior de Santa Fe), dijo: "si replicáramos a Rafaela, no harían falta los dólares del sistema financiero. Santa Fe exporta a U$S 400 la tonelada y Rafaela a U$S 10.000. Aquí hay un desarrollo territorial con entramado productivo". También destacó la importancia del programa provincial "Santa Fe Global".El intendente Luis Castellano remarcó la tradición del trabajo y el acompañamiento del sector público, como por ejemplo, el programa "Rafaela Exporta" o el entramado público-privado de ACDICAR. Reiteró los desafíos de pensar en el futuro de la ciudad, cerca de cumplir 150 años, enmarcados por la "disrupción tecnológica que obliga a repensarse como plataforma productiva para el exterior". La aduana y el Parque Logístico fueron marcados como objetivos a futuro.Finalmente, el senador Omar Perotti, señaló: "siento que esta es mi casa porque aquí aprendí mucho. Aquí hice un posgrado, porque a los contadores no nos enseñaban de comercio exterior"."Esta Cámara hizo docencia con empresarios, profesionales, con los empleados y hasta con los alumnos de las escuelas. Había que romper barreras mentales y esta Cámara lo hizo. En Europa se ven los héroes de las grandes batallas. Nuestras batallas aquí son las de conseguir nuevos mercados", indicó."La Cámara debe volver a ser docencia: ahora enseñando en un escenario de datos y algoritmos", culminó.