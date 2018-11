Operaron en Chile al hijo del ex presidente Menem

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Máximo Menem, hijo del ex presidente Carlos Menem y la ex modelo chilena Cecilia Bolocco, fue sometido este viernes en Chile a una delicada intervención quirúrgica para extraerle un tumor del cerebro y "el objetivo fue cumplido", informó el médico a cargo de la intervención, Enrique Concha.El profesional se mostró ante la prensa cauteloso pero confiado en la evolución del paciente de 14 años, aunque remarcó que se deberá aguardar el postoperatorio y el resultado de la biopsia para tener un cuadro más claro. Consultado sobre si en la intervención habían logrado extraer por completo el tumor, el profesional explicó que dentro de lo que había sido planificado para la cirugía, "los parámetros fueron cumplidos"."Estamos confiados porque está estable", dijo Concha al brindar una primera impresión médica sobre los resultados de la intervención, que se concretó mientras el senador Carlos Menem viajaba hacia Chile en un vuelo privado, acompañado por sus hijos Zulemita y Carlos Nair, tras obtener un permiso judicial para salir del país.La compleja intervención se prolongó durante varias horas, ya que se inició alrededor de las 8:00 y recién pasadas las 16:00 el médico a cargo brindó su informe, oportunidad en la que indicó que Máximo "ya está despertando" de la anestesia."El objetivo fue cumplido", dijo ante la prensa en la clínica Las Condes de Santiago de Chile en la que se realizó la operación, y explicó que se debe aguardar ahora la evolución en el postoperatorio, período al que definió como "delicado". Explicó que también se debe aguardar el resultado de la biopsia sobre el tumor extraído y dijo que no existe plazo para contar con ese informe porque "es un trabajo muy delicado" que puede durar hasta varias semanas.La directora médica del centro de salud, May Chomalí, había explicado el jueves que "el niño ingresó por un dolor de cabeza y un episodio de vómitos, y producto de estos síntomas se le tomaron unas imágenes que mostraron un tumor cerebral".