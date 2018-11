Operaron a Máximo Menem de un tumor cerebral

Concluyó en una clínica de Santiago de Chile, la delicada operación para extirparle un tumor cerebral a Máximo Menem Bolocco, de 14 años, hijo del expresidente argentino y la exmodelo chilena Cecilia Bolocco.

Da cuenta esta tarde Cadena 3, que un equipo de tres cirujanos y otros siete profesionales de la salud, trabajó desde pasada la hora 11 bajo el mando del neurocirujano Enrique Concha, en la Clínica Las Condes.

La madre de Máximo se encuentra en el establecimiento desde el miércoles último, cuando su hijo ingresó en urgencias aquejado por un fuerte dolor de cabeza y vómitos.

En tanto, Carlos Menem llegará al país junto con su hija Zulema, luego de obtener un permiso para salir del país de la Justicia argentina, en el contexto de una audiencia oral del juicio que lo tiene como acusado por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994.

TIEMPO DE ESPERA

Los estudios que revelaron el tumor serán enviados a Estados Unidos para recibir una segunda opinión médica, que llegaría en cinco días más, tiempo en que también estarán los resultados de la biopsia que se realizó durante la operación.

"La ubicación es bastante positiva para este tipo de tumor, pero no se saben sus características", comentó la directora de la clínica, May Chomalí, quien agregó que el tumor no habría afectado zonas muy relevantes del paciente como la motricidad o el habla, y a que al término de la operación se sabrá si es benigno o maligno.