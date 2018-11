Inflación: 5,4% en octubre y acumula 40% en el año

BUENOS AIRES, 16 (NA).- La inflación de octubre fue del 5,4% y acumuló 45,9% en los últimos doces meses, como consecuencia de fuertes alzas de tarifas, prepagas y de indumentaria y calzado, informó ayer INDEC. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) registró entre enero y octubre últimos un alza del 39,5%.

En octubre, el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas -el que más incidencia tiene en la población de menores recursos- subió 5,9% y el transporte experimentó un avance del 7,6%. El sector que registró en octubre el ajuste más fuerte fue el correspondiente a Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, con el 8,8%, por la suba de tarifas de gas aplicada por el gobierno.

Según el organismo oficial, el rubro Salud tuvo un alza del 5,5% -aumento en prepagas-; Prendas de Vestir y Calzado, 5%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 4,3%; Restaurantes y Hoteles, 3,1%; Recreación y Cultura, 2,7% y Educación, 2,1%.

El rubro de Otros Bienes y Servicios aumentó 6,2%, impactando en el alza el aumento de los accesorios y artículos de higiene personal, tocador y belleza.

Los precios en el rubro Comunicación tuvieron la menor alza con un 0,7%, mientras los de las Bebidas Alcohólicas y Tabaco registraron un aumento del 2,3%.

La región de Cuyo registró el indice de alza de precios minoristas del 5,9% y le siguieron la de la Patagonia y la Pampeana con un registro de 5,8% en ambas, mientras que en el Gran Buenos Aires el costo de vida pegó un salto del 5,1% . La región del Noreste tuvo el indicador más bajo de inflación en octubre con un 4,9%, mientras que en la del Noroeste del 5,3%.

Al igual que en septiembre pasado los precios regulados por el Gobierno fueron los que más impactaron en el indicador del nivel general con un 7,4%, mientras que los de los artículos estacionales lo hicieron en un 6,2%.

La denominada Inflación núcleo, que mira el Banco Central para definir su política de tasas de interés se desaceleró bruscamente, y bajó al 4,5% en octubre, frente al 7,6%, que había registrado en septiembre último.

El aumento del 5,4% para octubre se compuso por un alza del 5,8% en el precio de los bienes y del 4,6% en el de los servicios.



ALIMENTOS

Lechuga, batata y papa fueron los alimentos que más aumentaron en octubre, un rubro que no registró bajas en ese mes, según las cifras difundidas por el INDEC. El rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas tuvo en octubre un aumento del 5,9% y acumula en los primeros diez meses del año una suba del 43,7%, casi cuatro puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación, que llega al 39,5% en el mismo período.

En los últimos doce meses el mismo rubro alcanza un aumento del 46,4, también por encima del nivel general, del 45,9%. En varios artículos se superaron los dos dígitos de suba, y entre los incrementos más altos figuraron la lechuga, 76,1%; seguido por la batata, 35,4%; y la papa, 35,2%.

Entre los artículos cuyos aumentos superaron los dos dígitos se encuentras bananas (15,5%), hamburguesas congeladas (10,2%), limones (14,1%), manzana deliciosa (13,3%) y Zapallo anko (12,4%), sal fina (12,4%), polvo para flan (10,3%), jabón en pan (10,9%) y algodón (10,9%).

Por debajo de los dos dígitos aumentaron los fideos para guiso (9%), detergentes (9%), yerba mate (7,8%), dulce de leche (7,7%), manteca (7,4%), yogures (6,5%) y leche entera en sachet (8,4%).

Entre las carnes, el popular asado incrementó su precio 1,6%, la carne picada subió 3,4%, el pollo entero 2,8%, el filet de merluza 2,7% y el salame, entre los fiambres, fue el que más aumentó, con un alza del 6%.