David destacó el aumento en la cantidad de graduados de la UTN

La Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional realizó ayer el 21º acto de Colación de 117 profesionales formados en sus carreras de grado, posgrado, tecnicaturas y Ciclo de Licenciatura en el marco de un acto que se llevó a cabo en el Cine Teatro Belgrano. "En los últimos ocho años hemos tenido 10 actos de graduación, ya nos estamos acostumbrando", dijo el decano de la Facultad Regional Rafaela de la UTN, Oscar David, quien estuvo acompañado en la Mesa Académica por el vicedecano, Miguel Crispín, el secretario Académico, Eduardo Duelli, el secretario de Extensión Universitaria, Orlando Thailinger y el director Ejecutivo del ITEC Rafaela, Ignacio López.

"En esta oportunidad tenemos una de las cantidades más importantes de nuevos graduados, lo que marca como tendencia que cada año tenemos más graduados y porque también hay más interés en la oferta de educación superior que ofrece la Tecnológica", sostuvo David. Al fundamentar porque crece la matrícula de estudiantes de la UTN, el decano no dudó en afirmar que "hay un alto porcentaje de alumnos que a partir del tercer año ya cuenta con trabajo, hay una demanda insatisfecha de ingenieros y de técnicos en general". "No se puede esperar otra cosa, porque si pensamos en el crecimiento del país y de la región necesitamos profesionales técnicos que asistan a las empresas", agregó.

David puntualizó que "en nuestra Casa registramos una creciente demanda de pasantías y prácticas profesionales por parte de las empresas con las que tenemos firmado convenios, incluso no podemos armar un curso a la mañana porque ninguno puede ir ya que trabajan".

Consultado sobre su balance de este año en la UTN Rafaela, expresó que "ha sido un año difícil, arrancó complicado pero luego se fue acomodando, en líneas generales para nuestra Facultad fue positivo por las actividades que hemos podido llevar adelante, tanto en el desarrollo normal de nuestra función educativa como en nuestra participación en iniciativas junto a otras instituciones de la comunidad". Asimismo, destacó que "hemos podido inaugurar obras como el flamante estacionamiento en un terreno cercano a nuestra sede".

Respecto a los objetivos para el 2019, David admitió que "será un año complejo porque no sobrarán recursos, pero nosotros ya tenemos experiencia en administrar este tipo de situaciones, por lo demás vamos a profundizar la calidad académica que es el eje principal de trabajo de la gestión que hemos asumido recientemente". En tal sentido, durante el acto se remarcó que la Facultad Regional Rafaela ha transitado diversos procesos con el objetivo de mejorar y fortalecer la formación académica de los profesionales, así, ha logrado acreditar ante la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) las tres carreras de Ingeniería que ofrece.

Los nuevos graduados no sólo proceden de las distintas carreras de grado de la UTN Rafaela como las licenciaturas en Organización Industrial y en Administración Rural o las ingenierías Industrial, Civil y Electromecánica. En esta oportunidad también se entregaron los diplomas a los egresados de las distintas tecnicaturas que se dictan en el Instituto Tecnológico cuya sede se encuentra en el PAER. Cabe recordar que desde el 2010, a partir de un convenio la UTN avala los títulos de ITEC, que en la práctica actúa como una extensión áulica de la Facultad.

En el inicio del acto aparecieron el abanderado Juan Andrés Brekes Gregoris (Ingeniera Industrial), y los escoltas Guillermo Marozzi y Tomás Michelini, ambos de la Licenciatura en Organización Industrial. Entre los asistentes se encontraban familiares de los egresados, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen y autoridades de otras casas de educación superior de la ciudad.