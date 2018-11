Argentina-México, hoy en un partido amistoso, en Córdoba

El contexto en el que se va a disputar el amistoso entre Argentina y México, parece perderse en el universo de otras prioridades para el hincha y la opinión pública en general.Se reúnen factores eventuales y viejas decepciones que combinadas, justifican tales indiferencias, a saber: por estas horas todas las miradas están concentradas exclusivamente, en el debate por la resolución de la final de la Copa Libertadores, donde por primera vez, se dirimirá el título más importante del futbol de América, entre River y Boca, con lo cual, toda actividad, se ubica por debajo de esa preferencia.Y la otra cuestión, ya más específica que no admite contaminaciones externas, es la desconcertante transición a la que AFA da lugar, como parte de la falta de un proyecto claro en el área selecciones nacionales.Por lo que fuere, Córdoba recibe hoy un partido poco atractivo para los aficionados y de difícil convocatoria, que ha obligado a los organizadores a promocionar los tickets y estimular una presencia decorosa, en un estadio cuyo aforo está preparado para recibir cerca de 60.000 almas.Sería una simplificación banal atribuirle a la transición de la serie final de Libertadores, la responsabilidad de esta modorra dolorosa y descriptiva para con la Selección Mayor; hay razones de fuste que lo explican mejor.Cuando se resolvió, acertadamente, discontinuar el contrato con Jorge Sampaoli luego de la debacle en Rusia, no se obró en consecuencia con los reflejos más adecuados; dejar que el tiempo acomodara la carga es una fórmula primitiva para aplicar en estos tiempos y de alto riesgo, ya que tornar al gris, muchas veces, es una manera de proyectar inoperancia política y escasez de empatía para con la afición y también, por qué no, con los negocios vinculados al fútbol internacional.Argentina cayó no solo en el ranking FIFA (algo natural después de un 2018 nefasto tanto en la previa como en el desarrollo de la Copa del Mundo), dejó de ser una potencia atractiva para el marketing y muchas de sus figuras, aprovechando esa sensación de final de época, resolvieron dejar a un costado el compromiso de acudir a las designaciones futuras.El caso de Lionel Messi es emblemático y pernicioso; la máxima figura de nuestro país, sin expresarlo públicamente, ingresó en un tiempo sabático, atribulado por los fracasos deportivos y las críticas frecuentes a sus rendimientos en algunos de los últimos partidos, donde se lo vio errante y deprimido.Esta ausencia "temporal” le ha concedido al nuevo entrenador el derecho de extender la medida a otros históricos, que sin negarse a ser llamados, tampoco se manifiestan con síndromes de abstinencias; por el contrario, la vida en Europa continúa para muchos de ellos, en plena vigencia y popularidad.Es decir, estamos en medio de una tormenta perfecta, donde todos parecen tener una parte de la razón para proceder como lo hacen, pero los resultados, también son del mismo signo negativo que esas inflexiones imponen.Lionel Scaloni es una "pieza provisoria", según sus propias declaraciones, algo que no debería dañar demasiado, al fin y al cabo, también en otros países, el Mundial dejó secuelas y por ejemplo México, el rival de este desafío que seguirá el martes en Mendoza, atraviesa por una realidad similar; claro que, los Aztecas, ya tienen todo acordado con Gerardo Martino, que firmaría su contrato hasta el Mundial de Qatar luego de las finales que su equipo, el Atlanta United, disputará en la MLS, y nosotros, en Argentina, la única lista que se conoce para el cargo definitivo, es la de aquellos que se bajaron de esa potencial responsabilidad.El entrenador de Casilda aprovechó la conferencia de prensa de ayer, para ratificar, a pesar de lo antes mencionado, su expectativa sobre su futuro, mucho más al confirmarse que las aspiraciones de "Chiqui" Tapia sobre la llegada de Mauricio Pochettino, Diego Simeone o Gerardo Martino, se esfumaron, motivo por el cual, no surge como descabellado que después de seis partidos (son los que Scaloni completará a cargo de la selección el próximo martes), lo ratifiquen como técnico principal.También confirmó que esta noche volverá a tener una oportunidad en el arco Agustín Marchesín y que seguramente, Sergio Romero, lo haga el martes ante este mismo adversario.La única duda la focalizó en el primer marcador central, ya que Juan Marcos Foyth (Tottenham) sufrió un corte en el último entrenamiento y esto podría relegarlo para que ese cargo lo ocupe Gabriel Mercado.El resto es la base del que presentó ante Brasil, sin Pezzela, Otamendi y Bataglia, que por distintas lesiones no fueron incorporados, o como en el caso del ex zaguero de River, que fue desafectado al lesionarse este lunes en Ezeiza.Sin los jugadores cedidos por River y Boca, más el descanso a Mauro Icardi que reaparecerá en la revancha de este duelo ante México en Mendoza, la Selección Argentina, cumplirá con el compromiso para ir cerrando un año indeseado por todos los hinchas de nuestro país.