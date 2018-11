Panorama Político

BONINO ESPERA LA

DIMISION DE PULLARO

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, no esperaba la actualización del escándalo de las escuchas que lo agobiaron el año pasado cuando se reveló el contenido de sus comunicaciones telefónicas con el ex jefe policial, Adrián Rodríguez -estuvo al frente de la Jefatura rafaelina y tenía chances a conducir la Policía provincial-. Aquella vez, pese a que parecía que el ministro acomodaba al jefe en un concurso de ascensos, no pasó a mayores porque en realidad la contraofensiva fue feroz y la sufrieron los dos fiscales de Santa Fe que habían gestionado esas escuchas pero sin aclararle al juez que las autorizó que se trataba de un ministro de la Provincia. Con este argumento los fiscales pasaron de investigadores a sospechados.

Incluso en esas escuchas Pullaro le había pedido a Rodríguez, por entonces jefe de la Unidad Regional V de Policía con sede en Rafaela, que le arme un operativo en esta ciudad para "hacer un poco de ruido" y que el intendente Luis Castellano le "deje de romper las pelotas".

Con esfuerzo, el gobierno de Miguel Lifschitz buscó reducir daños y bajarle el tono al escándalo. Nadie sabe muy bien por qué pero Pullaro siguió en su cargo. Y sigue. La novedad ahora es que el caso adquirió trascendencia nacional de la mano del canal del Grupo Clarín, TN. El miércoles por la noche el programa "A Dos Voces" retomó el caso y difundió las escuchas que para los santafesinos son... antiguas.

Pero el hecho de que un canal con alcance nacional y poder de fuego en el sistema político nacional actualice este escándalo no deja de llamar la atención. Por un lado, deja un aroma de operación de prensa para cortarle las alas a Miguel Lifschitz que está tratando de levantar vuelo para las elecciones nacionales. Por el otro lado le vuelve a pegar a la gestión del Frente Progresista en su talón de Aquiles, la política de seguridad.

Al mismo tiempo, volver a escuchar esas grabaciones pone sobre el tapete la pregunta: ¿por qué Pullaro sigue en el cargo? A aquel escándalo le suma una pobre cosecha en materia de gestión de seguridad. Está bien, echarlo ahora sería admitir la responsabilidad del propio jefe de la Casa Gris.

En el mientras tanto, el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Raúl Lalo Bonino, no dudó en reclamar la renuncia del controvertido ministro radical. "Basta de Corrupción socialista. @maxipullaro toda una provincia espera tu renuncia. @MiguelLifschitz teléfono", disparó el edil.



El SACO CELESTE

DE LISANDRO

En la sesión del Concejo del pasado jueves uno de los temas de las charlas entre mate y mate fue el saco elegido por Lisandro Mársico, el concejal del PDP dentro del Frente Progresista, Cívico y Social. El legislador se calzó un saco de color celeste con personalidad y así lució en la foto de familia junto a los adolescentes Tomás y Araceli Mondino, quien recibieron la distinción a la Labor Deportiva por su cosecha de medallas, en representación de la Provincia, en los recientes Juegos Evita que se disputaron en Mar del Plata.

Mársico acaparó las miradas y debió soportar con hidalguía algún chiste de pasillo. A propósito, en la foto también se dejó ver el padre de los chicos premiados, es decir Ceferino Mondino, el ex atleta y ex presidente de la Comuna de Ramona que hoy es referente departamental de Cambiemos con pretensiones para 2019.

Por otra parte, en las charlas off the record del sexto piso se mencionó un leve descontento del coordinador del Nodo, Fernando Muriel, con el propio Mársico por no haber hecho un esfuerzo para frenar la avanzada de la semana pasada cuando debió atender en la sede del gobierno provincial en Rafaela (frente al Balneario Municipal) al presidente y vicepresidente 1º del Concejo, Lalo Bonino y Jorge Muriel respectivamente, quienes le entregaron un documento de tono crítico por la seguridad.



LIO EN VECINALES

Otro run run se produjo en el ámbito de la Federación de Vecinales por estos días, justo después de que su presidente, Néstor Seffino, anticipó al resto de los integrantes de la entidad que en el 2019 se sumaría al proyecto de Fernando Muriel, el coordinador del Nodo que si bien no lo dijo es un secreto a voces que está construyendo su precandidatura a intendente con el respaldo del propio gobernador, Miguel Lifschitz.



POSICIONAMIENTO

DE MARCOS CLERI

El diputado nacional por Santa Fe, Marcos Cleri, manifestó abiertamente que se anotará en la carrera por ser gobernador aunque primero deberá triunfar en la interna peronista que promete ser muy complicada si finalmente participan los seis dirigentes que al menos a esta altura del año mantienen sus aspiraciones.

En el marco de su campaña de posicionamiento, y teniendo en cuenta que es de Rosario donde nació el 12 de enero de 1982, Cleri busca mejorar su nivel de conocimiento en Rafaela y la región. Y se muestra junto a Cristina Kirchner. Es abogado -logró su título en 2005 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y por ahora soltero. En Twitter tiene casi 11 mil seguidores y en Facebook cerca de 150 mil.

Cleri es uno de los tres precandidatos a gobernador claramente enrolados en Unidad Ciudadana, léase kirchnerismo. Los otros dos son la senadora nacional, María Sacnun y el diputado provincial, Leandro Busatto.



PEROTTI AL FRENTE

DEL SENADO

El senador nacional, Omar Perotti debió presidir en varios momentos la sesión especial clave de la Cámara alta en la que se aprobó el Presupuesto 2019. Por tanto apareció seguido en las cámaras de la televisión abierta, los canales de cable y portales. Como vicepresidente 1º reemplazó al titular del Senado, Federico Pinedo, en más de una oportunidad.

A propósito de la votación, Perotti finalmente cumplió su palabra y votó en contra del proyecto. ¿Qué hicieron los otros dos senadores santafesinos? La kirchnerista María Sacnun votó en contra tal como se espera en tanto que Carlos Reutemann lo hizo a favor.