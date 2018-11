Buenas performances de pelotaris

La Subcomisión de Pelota Paleta de Atlético de Rafaela informa que en los días 9, 10 y 11 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, en el club Central Catamarca, la 9na fecha de las 10 estipuladas en el año, del “Torneo Anual Amistad”, organizado por la Comisión de Torneos Amistad, dependiente de la Federación Santafesina de Pelota Paleta, del cual compitieron 11 jugadores de Atlético, obteniendo importantes resultados.

Categoría “C”: campeones y subcampeón. La pareja de Atlético de Rafaela conformada por Nicolás Bima y Néstor Castellano se consagraron campeones luego de ganar el sábado los dos partidos de las zonas clasificatorias y la semifinal venciendo a R Marinozzi (Paraná) y G. Moschi (C. Paz) por 25 a 23 pasando a la final del domingo en la que triunfaron por 30 a 25 ante el rafaelino Daniel Bima y Ariel Di Luch, de Elortondo, quienes llegaron a la final ganando los 2 partido de la zona y semifinal a R. Marchisio de Paraná y B. Biglia de C. Paz por 25 a 22. También participaron Claudio Mansilla, Mauro Peiretti, Luis Zanoni, y Jonatan Tascón.

Categoría “B”: subcampeones: El binomio de Atlético de Rafaela integrado por Roberto Zoratti y Manuel Bertone lograron el meritorio 2do puesto luego de caer derrotados en la final ante C. Burgos (Villa Gral Belgrano Cba.) y J. Pérez Mercader (La Paz) por 30 a 24 luego de un día sábado agotador en el cuál jugaron y ganaron 4 partidos, 2 de la zona, cuarto de final y la semi a H. García (Firmat) y M. Keli (Paraná) por 25 a 20. En esta categoría participaron Daniel Monutti y Martín Monutti que ocupó el 4to puesto junto al Paranaense M. Esperanza y fue distinguido con el Premio a la Caballerosidad Deportiva.



A LA FINAL EN SEGUNDA

El pasado sábado 10 se disputó en Centro Castellano de Santa Fe la clasificación de la Zona Norte de 2da categoría para la final Provincial de este nivel que se realizará el próximo 17 de noviembre en la localidad de Rosario con la organización y la fiscalización de la Federación de Santa Fe de Pelota Paleta. Se contó con la presencia de 8 parejas, 2 de Rafaela, 5 de C. Castellano y 1 de G y E de Santa fe, disputándose en tres zonas todos contra todos y tras 4 partidos disputados por cada binomio los resultados fueron los siguientes.

Atlético Rafaela “B” integrada por Matías Montoya y Alejandro Garelli, logró la clasificación al finalizar segundos, luego de ganar en la zona el partido y revancha ante G y E “A” ambos por 2 set a 0, en semi triunfaron ante Rafaela “A” por 2 a 0 (12-9 y 12-10) para luego caer en la final con Castellano “C” conformado por Juan Bargas y Bruno Cangiano por 2 a 1 (12-8, 9-12 y 7-5). Atlético “A” con los hermanos Juan Pablo y Eduardo Gays, ganaron en la zona a Castellano “A” y “D” para después perder en semifinal y por el 3er puesto contra Castellano “B”.