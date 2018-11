Atlético en Tostado y BH en Sastre

Continuará este viernes la disputa de la primera fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. En la Zona A, Atlético de Rafaela viajará hasta Tostado para visitar al local San Lorenzo, desde las 22.

Ganar de visitante no es sencillo en este torneo, pero la Crema tratará de tener el mejor comienzo ante un rival que pretende, al igual que los rafaelinos, ganar un puesto en los play offs.

A la base de jugadores del Club, el entrenador Marcelo Miretti le sumó las contrataciones de los ases David Ferreyra y Juan Cruz Bertero, del alero Diego Pérez y del pivot Francisco Balangero.

Por su parte, Ben Hur viajará hasta Sastre para medirse desde las 21.30 al local Atlético, dirigido por el sunchalense Roberto Vico. El Lobo, tomando en cuenta los amistosos, es quien a priori todavía no llega en la medida de lo esperado. El técnico Cristian Losano sumó al plantel del Club a tres ex CAI: Facundo López, Luciano Volta y Juan Rodriguez, y al juvenil de Quilmes, Agustín Leonardi. En algunos días se sumará Lautaro Marconetto.



TODA LA FECHA

Zona A: viernes 21.30 Sportsman de Villa Cañás vs. Almagro de Esperanza, Sportsmen Unidos de Rosario frente a Libertad de Villa Trinidad y a las 22 San Lorenzo de Tostado vs. Atlético de Rafaela.

Zona B: viernes 21.30 Trebolense vs. Independiente de Chañar Ladeado y Centenario de Venado Tuerto vs. Temperley de Rosario.

Zona C: 21.30 Atlético Sastre vs. Ben Hur de Rafaela (cambiaron localía), Peñarol de Elortondo vs. Atenas de Venado Tuerto y Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Unión de San Guillermo.

Zona D: viernes 21.30 Argentino de Firmat vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Colón de San Justo vs. Platense de Reconquista y Municipalidad de Puerto San Martín vs. Atlético María Juana.