Se restableció el servicio de recargas SUBE en la Terminal

La Municipalidad de Rafaela informa que en la UGS ubicada en la Terminal de Ómnibus los usuarios de las 5 líneas de minibuses ya pueden realizar recargas de tarjeta SUBE.El subdepartamento Transporte dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos comunicó que personal técnico especializado de la empresa proveedora procedió al cambio de la antena transmisora de datos ya que la precedente no estaba en condiciones de seguir cumpliendo su función por desperfectos insalvables.PLUSVale aclarar que no existe facultad legal que permita que un centro de recarga de la tarjeta SUBE cobre plus sobre la carga que el usuario desee realizar.Disposiciones legales lo establecen claramente; es por ello que, ante la ocurrencia de casos de cobro de plus, el usuario puede hacer la denuncia en alguna de las Unidades de Gestión de Servicios (UGS), vía web a https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/Webforms/Admin/Views/denuncia-punto-sube.aspx o al teléfono 0800-777-7823.La Municipalidad de Rafaela recomienda a los usuarios poseedores de la TEP que, una vez finalizada su carga, adquieran la SUBE ya que hacia fin de año sólo se podrá viajar en minibús utilizando la tarjeta SUBE.