Bauer y Sigel: caminos inundados y en mal estado

El agua que cayó en el inicio de esta semana trajo numerosas complicaciones, entre ellas, un anegamiento importante en los caminos rurales linderos de Bauer y Sigel y Josefina, que encuentra preocupados a los vecinos del sector, que piden soluciones y explicaciones.Es que el agua que proviene de Córdoba baja muy rápido y esto lleva a que el sector se inunde, y a que la gente no pueda transitar para desarrollar su trabajo.Sobre todo en el sector donde se está realizando la obra de la Ruta 22, donde se está pavimentando. La provincia de Córdoba no está utilizando la laguna de retardo y por eso el agua viene con demasiada velocidad.Se sabe que la provincia vecina, indefectiblemente, tiene que deslizar agua hacia la provincia de Santa Fe, pero lo que buscan es que sea regulado y no en manera desmedida.El otro punto que plantean los vecinos del sector es la obra del Vila - Cululú, que tiene que empezar a funcionar. Se sabe que en el lugar ya hay algunas máquinas, pero los trabajos son menores. No existen obras.Los canales que se pueden apreciar en las imágenes terminan desagotando en el Vila - Cululú. Con la obra esos canales desagotarían muy rápido.Se había mencionado que el pasado 1 de noviembre comenzarían formalmente los trabajos en la obra mencionada, con la firma del acta de inicio entre la Provincia y la empresa adjudicataria. También se explicó que a mediados de noviembre, se empezaría con las excavaciones correspondientes. Pero todavía no hay trazos.287 SANTAFESINOS EVACUADOSHasta la mañana de ayer, 287 personas residentes en cinco localidades santafesinas permanecen evacuadas como consecuencia del fenómeno climático.La secretaría de Protección Civil de la provincia actualizó la cantidad de personas que aún permanecen evacuadas en diferentes puntos del territorio santafesino. Departamento General Obligado: Reconquista: 102 personas, pertenecientes a 20 familias. Departamento San Jerónimo: Coronda: 116 personas, pertenecientes a 31 familias, en el Club de Leones Maciel: 14 personas, pertenecientes a dos familias, en la iglesia Visión de FuturoDepartamento San Justo: Cayastacito: 20 personas, pertenecientes a cuatro familias, en el Club de Cayastacito. Departamento San Martín: Crispi: 35 personas pertenecientes a cinco familias, en el salón comunal.