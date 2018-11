Preso el padre que intentó matar a su hijo de 3 años

Hace tres días, el 13 de noviembre, este Diario publicaba bajo el título "Torturó e intentó matar a su hijo de 3 años", lo ocurrido en la capital provincial, donde un hombre de 25 años -el padre- y una mujer de 20 -su pareja-, cuyas iniciales son CDE y NAGL respectivamente, fueron imputados en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe por la tentativa de homicidio de su hijo de 3 años de edad.

La atribución delictiva fue realizada por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Marcelo Fontana ante el juez de IPP, Sergio Carraro, quien a CDE, padre del niño, le atribuyó la autoría de "homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa", mientras que a la mujer se le imputó la coautoría del mismo delito.



PRISION

PREVENTIVA

Lo que ahora nos ocupa es que la despreciable pareja quedó presa preventivamente luego de tan aberrante delito.

Se supo así, oficialmente, que ambos, el padre del niño CDE de 25 años, y su pareja NAGL de 20 años quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación que encabezan los fiscales mencionados anteriormente, por la tentativa de homicidio de un niño menor de edad (3 años). El hombre investigado es el padre de la víctima; por su parte, la mujer imputada es la pareja del hombre.

Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Luis Octavio Silva.



TENTATIVA

DE HOMICIDIO

Los hechos que investigan los funcionarios del MPA ocurrieron en el transcurso de los meses de octubre y noviembre de este año. "El hombre agredió al niño físicamente de manera continua y sistemática, lo golpeó e incluso lo quemó con cigarrillos para luego dejarlo encerrado en el domicilio", recordaron los fiscales. "El imputado cometió estos hechos con conocimiento del peligro de su acción y voluntad en cuanto al resultado. Además, de no ser por el aviso de un vecino a los servicios de emergencia, las lesiones que sufrió el niño hubieran desembocado en su muerte”.

Respecto de la mujer investigada, se le atribuyó la coautoría del delito ya que "NAGL estaba presente cuando el imputado golpeaba al menor y no sólo no intervino para impedir la situación sino que, además, ocultó al niño de la autoridad policial y negó que estuviera lesionado ", explicaron los fiscales.

En tanto, durante la madrugada del sábado, fue incendiada intencionalmente la casa donde vivía la familia en un acto de protesta ante las agresiones que recibió el nene. Cuando llegaron los agentes los vecinos dijeron que la vivienda que se estaba quemando era del padre que había golpeado a su hijo. Los bomberos apagaron el incendio, sin embargo los daños materiales fueron totales.