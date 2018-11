La Nación todavía le debe a ALPI la mitad de la deuda

La Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI), que en nuestra ciudad oficia como un Centro de Rehabilitación Integral, cobró parte de la deuda que Nación tiene con la institución, pero el saldo todavía es millonario. De acuerdo a la directora de la institución, se pagó lo correspondiente a este año por los pagos de honorarios a profesionales que atienden a beneficiarios del Plan Incluir Salud, pero todavía restan recibir $1.500.000 de pesos correspondientes a 2016 y 2017.

Esta situación genera incertidumbre en las instituciones sobre la continuidad de las prestaciones, no por falta de voluntad, sino por falta de certezas económicas. Mientras tanto, desde Cambiemos, aseguran que hay un compromiso del Gobierno en regularizar los pagos.

La Dra. Gomez Odetto, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), señaló que luego de la reunión con los concejales y la manifestación que se realizó en la Plaza, llegaron parte de los fondos adeudados. "Ese mismo día, en la noche, una de las concejales nos informó que le habían pasado el dato que habían hecho el giro a la institución, por abril y mayo de 2018. Y a los días siguientes, abonaron junio. Es decir, deben desde julio de 2018, quedando más o menos al día. Pero quedó pendiente una deuda muy importante, correspondiente al 2016 y 2017. De eso no pagaron nada y estamos reclamando esto por distintas vías y mecanismo", dijo. "Debe ser de alrededor de un millón y medio de pesos, porque son algunas facturas sueltas de esos años y el 20% debitado de las facturas de agosto, septiembre y octubre de 2017, que se hizo-sin discriminar- a todas las instituciones que trabajan con Incluir Salud en todo el país. Si bien se habían comprometido a regularizarlo, no pasó", detalló.

"También seguimos teniendo débitos injustificados, importantes, de prestaciones que están autorizadas, porque aparecen en el sistema. Además, en mayo hubo un débito importante (casi el 40%) al transporte, a todas las instituciones de todo el país. Eso nunca lo pagaron", indicó.

"Estamos esperando que esta cadena de pago se sostenga, que no sea una respuesta por el lío que se armó", completó



TELEGRAMAS QUE NO LLEGARON

Hace algunas semanas, se difundió oficialmente que en los casos que la Agencia Nacional de Discapacidad lo creyera necesario por existir algunas dudas, se le pediría al beneficiario de la Pensión No Contributiva -a través de una carta documento o en el recibo "largo" que se saca en el cajero- que regularice su situación en el ANSeS. "Nosotros, en nuestra institución, no tuvimos ningún caso. Pero si se corta, pierden las prestaciones de cualquier tipo (medicamentos, terapias, rehabilitación, centros de día, etc)", dijo Gomez Odetto.



COMPROMISO

Hace algunos días, la Diputada Nacional de Cambiemos Gisela Scaglia se refirió nuevamente a los reclamos en discapacidad que vienen realizando algunos prestadores de servicio y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de regularizar los pagos. Además destacó el trabajo que se viene realizando para mantener los flujos de pago en tiempo y forma.

“Los fondos para garantizar el pago están y ya comenzamos a regularizarlos. En el presupuesto nacional se incluyen 18 mil millones de pesos para el programa Incluir Salud, en ese sentido la continuidad de programa está garantizado. También queremos aclarar que hemos aumentado el nomenclador entre 2016 y 2018 en un 163%, eso demuestra un compromiso real”, remarcó la legisladora de Cambiemos.