Libertad no pudo por muy poco

Pese a haber logrado una gran victoria este jueves en el tercer y último partido del Grupo E de las semifinales de la Liga Sudamericana en Asunción, ante Franca de Brasil por 93 a 86, Libertad de Sunchales no pudo acceder al Final Four del torneo.

Recordemos que los Tigres habían debutado el martes con una derrota ante el local Olimpia de Paraguay por 86 a 84, posteriormente el miércoles se impusieron a Quimsa de Santiago del Estero por 78 a 73, para en la víspera sacarle el invicto a los brasileños, con 21 puntos de Martín Cuello, 15 de Khalil Kelley, 14 de Ariel Zago y 13 de Diego Figueredo, entre los principales anotadores.

Libertad necesitaba que Quimsa le ganara a Olimpia, pero los paraguayos cerraron el cuadrangular venciendo a los santiagueños por 93 a 77. De tal manera se clasificaron Franca y Olimpia, que al igual que Libertad sumaron dos victoria y una derrota, pero tuvieron mejor diferencia de gol.

Cabe mencionar que a falta de 1m19's, la ventaja aurinegra era de 12, diferencia que le aseguraba el pase a la final, pero no pudo sostenerla en el tiempo restante y su clasificación pasó a depender del resultado entre Olimpia y Quimsa que no lo favoreció. Gran experiencia de la formación dirigida por el entrenador Sebastián Saborido que mantuvo el prestigio internacional que posee la institución aurinegra en su historia basquetbolística.