"Fue horrible no ir a la cancha", Gallardo

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El entrenador de River, Marcelo Gallardo, consideró ayer que "fue una sensación horrible y feísima" no haber podido ir a la Bombonera por la sanción de Conmebol y calificó de "chiquitaje absurdo" a quienes criticaron su festejo en un balcón del estadio Monumental el cual explicó que fue "algo espontáneo para compartir con la gente"."No ir a la cancha fue una sensación horrible, una sensación que no se la deseo a ningún entrenador del mundo. Una cosa es que no te dejen entrar al campo de juego y otra cosa apartarte de un episodio como este", señalo.En una conferencia de prensa que brindó luego del entrenamiento matutino en el River Camp, Gallardo añadió: "La situación fue feísima, pero traté de asimilarla de la mejor manera y bancarmela"."Fue angustia lo que sentí porque me pareció muy exagerado que me quiten la posibilidad y me priven de la libertad de ir al estadio y estar con mi equipo. Es horrible la sensación de no poder estar con tu equipo en un partido tan importante", aseveró.