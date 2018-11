Macri en el homenaje a tripulantes del ARA San Juan

BUENOS AIRES, 16 (NA).- El presidente Mauricio Macri aseguró ayer en Mar del Plata que no se abandonará la búsqueda del submarino "ARA San Juan" y remarcó que el Estado lo va a "seguir buscando hasta que realmente se lo pueda encontrar". "No los vamos a abandonar, los vamos a seguir buscando hasta que realmente lo podamos encontrar. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día", sostuvo el mandatario en la Base Naval de Mar del Plata, dirigiéndose hacia los familiares de los 44 tripulantes de la embarcación desaparecida hace un año.

En el acto en homenaje, el jefe de Estado señaló que los parientes de los submarinistas también "cuentan con el equipo de Gobierno y, lo más importante, con millones de argentinos que sienten a cada uno de los tripulantes como un familiar". "Cuánto lamento que nada de lo que diga va a calmar el dolor de los familiares y amigos de los 44 tripulantes del ARA San Juan que nos faltan", añadió.

Asimismo, el líder del PRO anunció que "en pocos días, la Comisión formada por el Ministerio de Defensa va a emitir sus conclusiones de las posibles causas del naufragio e inmediatamente ese informe será remitido a la Justicia", particularmente a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. "Tenemos un compromiso con la verdad", remarcó Macri, que estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Oscar Aguad; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Macri también se refirió al aporte que realizaron distintas naciones en el proceso de búsqueda: "Muchos países amigos nos brindaron su ayuda enviando recursos para buscar a los 44 héroes".

Una vez concluido el discurso del líder del PRO, se dispararon 21 salvas de cañón para recordar al submarino "ARA San Juan" y a sus 44 tripulantes, así como también sonaron las sirenas de todas las unidades de la Armada tanto en la Base Naval de Mar del Plata como en el resto del país.

La embarcación argentina desapareció el 15 de noviembre de 2018 cuando se trasladaba desde Ushuaia hasta el Apostadero Naval de Mar del Plata. Según informaron organismos internacionales, ese día en pleno Mar Argentino se registró "un evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" que habría afectado al submarino.