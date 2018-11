Centros de Denuncias Territoriales en Ceres

Este miércoles por la mañana, el director Provincial de Centros Territoriales de Denuncias (CTD), Leonardo Baruca visitó la ciudad de Ceres con el fin de recorrer los lugares donde comenzarán a funcionar los centros. Estuvo acompañado por el Senador Felipe Michlig; el dirigente Fernando Maletti y el Delegado de la Región IX de Educación, Rubén Porcel de Peralta.Los Centros Territoriales de Denuncias son organismos de la administración pública provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Los denunciantes son atendidos por abogados y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos.Todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación o el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD, tales como: delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.): siniestros de tránsito con lesionados; presuntascontravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.); constancias de declaración de domicilio; constancia de supervivencia; o constancia por extravíos varios (documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.).