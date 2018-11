Toyota Argentina celebró el "2º Toyota Gazoo Racing Day"

BUENOS AIRES, 16. - Por segundo año consecutivo Toyota Argentina celebró en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, el Toyota Gazoo Racing Day, el encuentro anual de la marca para agasajar a los fanáticos del mundo motor, en un entorno inmejorable para disfrutar de la adrenalina y la pasión que genera la conducción.Toyota considera el automovilismo como una forma esencial para comunicar los sueños y la emoción que generan los automóviles.Desde abril de 2015, Toyota Gazoo Racing es la marca que engloba todas las actividades de motorsport de Toyota alrededor del mundo, con el fin de transmitir la filosofía fundamental de Toyota de desarrollar sus recursos humanos a través del automovilismo, y seguir creando vehículos cada vez mejores a través de la competencia.Bajo esta marca paraguas, Toyota Gazoo Racing compite en las principales competencias a nivel mundial, como el WRC, WEC, las 24 hs de Nürburgring o el Rally Dakar, entre otras.Siguiendo esta premisa, concesionarios de la marca, distribuidores de América Latina, proveedores, sponsors, clientes de Toyota 86, fanáticos de la marca y periodistas fueron los invitados a esta celebración. Todos ellos pudieron disfrutar de las 3 experiencias planteadas por Toyota Argentina:* Fun To Drive: clínica de conducción en pista a bordo de un Yaris GRMN, un Yaris preparado por Toyota Argentina para la escuela de pilotos, un Toyota 86 y un Toyota 86 especialmente preparado para el circuito.* TGRA Experience: experiencia de co-driving a bordo de los Toyota Corolla de STC2000 y Camry V6 del Top Race junto a los pilotos del Toyota Gazoo Racing Argentina.* Hilux GRS Test Drive: Experiencia de conducción a bordo del primer producto de la marca Gazoo Racing Company a nivel global concebido para uso mayoritariamente off-road, la Hilux GR Sport, en un circuito de tierra especialmente preparado por la marca dentro del predio del autódromo para esta presentación.Toyota Gazoo Racing, además de ser la marca del grupo responsable de englobar las actividades de motorsport, nació con el propósito de desarrollar y evaluar nuevas tecnologías en los ambientes más exigentes del mundo de la competición.Para ello, se enfoca al mismo tiempo en la formación de recursos humanos e ingenieros que, en base a dichas experiencias y aprendizajes, puedan aplicarlos en diseñar vehículos cada vez mejores.De este modo, uno de los pilares fundamentales de Toyota Gazoo Racing Company es desarrollar un line up de vehículos cada vez mejores, más pasionales, más deportivos, y alineados con el espíritu de "waku doki".Por ello, este importante acontecimiento de la marca fue el contexto ideal y natural para la presentación de la nueva Hilux GR Sport, el primer vehículo GR que Toyota Argentina desarrolló, con soporte de la región y de Toyota Gazoo Racing Company, y que será producido y comercializado tanto en Argentina como en América Latina.Sobre la base de la pick up Hilux, que se produce en la planta de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, líder indiscutida en su segmento desde hace ya 12 años ininterrumpidos y uno de los modelos más vendidos del mercado total en lo que va de 2018, se incorpora como principal novedad, además de una estética deportiva, un nuevo sistema de suspensión especialmente configurado para la conducción off-road, sobre todo pistas rápidas de tierra y ripio.A nivel local, desde comienzos de 2017 Toyota Argentina se alineó a la estrategia global de la marca y pasó a denominar Toyota Gazoo Racing Argentina a su equipo de competición, previamente denominado Toyota Team Argentina (TTA).Este equipo participa de una de las categorías más atractivas del automovilismo local, el Súper TC2000, con el Toyota Corolla y en el Top Race V6, con dos Toyota Camry.De cara al futuro, Toyota seguirá colaborando con sus socios para promover actividades en las que los consumidores puedan ver, aprender y experimentar con el automovilismo, lo que a su vez contribuirá a la creación de vehículos cada vez mejores, llenará de entusiasmo a los amantes del deporte motor y acercará la pasión de las cuatro ruedas a un público aún más amplio.