Biocombustible: el Municipio avanza en el uso en tractores y minibuses

El gobernador Miguel Lifschitz, junto a la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, dejaron formalmente constituida este martes en Rosario, la denominada "Mesa de Migración del Transporte Público a 100% Biodiesel", para reemplazar los combustibles utilizados en las unidades por uno ecológico que permitirá ahorrar costos y, fundamentalmente, mitigar el impacto en el medio ambiente. La iniciativa involucra a la provincia, a las cámaras de transporte, tanto urbano como interurbano, y a las empresas de biocombustibles, además de técnicos y asesores, entre otros actores.

¿Qué pasa en nuestra ciudad? Ya está trabajando en la utilización de un corte de biodiesel, tanto en dos minibuses como en dos tractores. Así lo confirmó el Secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad, Ing. Daniel Ricotti, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Comenzamos a trabajar en la conformación de un convenio con una empresa que está trabajando en el Complejo Ambiental. Una vez armado todo el protocolo para el trabajo, la empresa -que es de Rosario- recibió la comunicación de la Secretaría de Energía de la Nación, diciendo que el mismo debía ser aprobado por esta oficina. Hoy la empresa está tramitando esto. Una vez que tenga la habilitación, comenzará a aplicarse en dos tractores del Municipio. Ahora, como interviene la Secretaría de Energía, es probable que también se esté trabajando con dos minibuses del sistema público de transporte", detalló el funcionario.

A diferencia de lo que propone la Provincia, el protocolo de trabajo que se viene analizando va a determinar cuál será el "corte" que tenga el combustible, es decir, qué porcentaje será gasoil y cuánto de biocombustible. "Una vez que esté definido por la Nación, será la misma empresa productora la que entregará el corte y se comenzarán con las pruebas", dijo Ricotti, quien indicó que en Rosario "están trabajando en forma paralela, con el mismo grado de avance que nosotros".

"Nuestra intención es que antes de fin de año estemos trabajando con esto. Al principio, cuando armamos el convenio, nuestra intención era trabajar con el protocolo y que sea auditado por el INTI o por la UTN. Pero ahora, con la intervención de Nación, la auditoría llegaría desde la Secretaría de Energía. Ellos quieren que los primeros avances se hagan con el transporte público", señaló Ricotti

¿Hay que hacer cambios en los motores para que funcionen? "No. Es más: en el primer mes -que hasta ahí llegamos- hicimos un control de los equipos. Nosotros hicimos una medición de gases, para tener una medición previa de los motores, antes de que comiencen a utilizar biocombustibles. Eso se hizo en VTI, donde se hacen las RTO. Hubo que hacer algunos ajustes de los equipos, porque si la bomba inyectora del tractor no está en óptimas condiciones, no tienen una emisión de gases de acuerdo a la normativa. Hay que calibrar bien y tener los equipos funcionando. Lo mejor es usarlo en motores nuevos, en tractores recién adquirido", detalló.

"Cuando el gasoil estaba en $20, el gasoil estaba en $14. Era una diferencia muy importante, cerca del 30%", señaló Ricotti.



LA PROPUESTA DE LA PROVINCIA

La propuesta de migración de combustible de las unidades permitirá mitigar el impacto ambiental y ahorrar en costos, frente a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional. Se estima que hoy el litro de biodiesel cuesta 10 pesos menos que el de gasoil.

En la actualidad existen 400 unidades del transporte público de la ciudad de Rosario que funcionan con ese combustible en un 25 por ciento, y dos que lo hacen al ciento por ciento.

“Es una iniciativa importante y con mucho futuro, sino hubiese surgido la quita subsidios al transporte, igualmente seguiríamos promoviendo el uso de biocombustibles, porque se reduce la contaminación, y el impacto ambientar de los motores diesel de la mayoría de los colectivos”, señaló Lifschitz.

"Ese solo sería un motivo más que importante, pero además hay una segunda ventaja, que es el apoyo a la industria local, en Santa Fe se genera el 80 por ciento del biodiesel del mercado, es una industria que genera empleo, y enriquece la cadena de valor de la soja”.

Además, el gobernador destacó como significativo que la implementación del biodiesel permitirá tener “menores gastos, que impactará positivamente en los estudios de costo. Esto no va a resolver la totalidad del problema, pero ayudará a bajar a mitigar el impacto”.



PROYECTO CON FUTURO

En otro tramo de su discurso, Lifschitz auguró que se trata de “un proyecto con mucho futuro, que ya tiene una pequeña historia a través de las experiencias rosarinas del BioBus”.

“Estamos en condiciones de ampliar ese desafío y extenderlo a toda la flota de la provincia, avanzando de manera gradual, y que seguramente se trasladará a otras provincias, como ya lo hicimos con Salta”, concluyó el gobernador.



IDEAS INNOVADORAS

En tanto, Geese explicó que la idea surgió de un pedido del gobernador de “trabajar en bajar los costos y encontrar soluciones innovadoras ante la quita de subsidios al transporte”.

La secretaria les dijo a los empresarios presentes y miembros de las cámaras de transporte que Santa Fe ayudará a “transmitir la experiencia de BioBus, el apoyo técnico necesario y avanzar juntos en algo que nos beneficia a todos”.

“Esto es una solución para la sociedad santafesina y un germen que se puede replicar en otras provincias. Queremos generar un mercado provincial del biodiesel”.