Unión sigue haciendo historia

Walter Guglielmone (Especial para LA OPINIÓN). - Unión de Sunchales, que ya sabe de consagrarse en Copa Santa Fe, le ganó anoche a Colón por 3 a 2 y de esta manera logró un triunfo histórico y se ilusiona con poder festejar, el próximo sábado en el Cementerio de los Elefantes, su segundo título en este certamen provincial.

Los goles para la victoria del equipo conducido por Adrián Tosetto fueron anotados por Joaquín Molina a los 33 minutos del primer tiempo y en el complemento lo hicieron Aguirre, a los 5, y Boasso a los 16. Los tantos del 'Sabalero' fueron marcados por Sandoval y Vigo. El conjunto del 'Bichi' Fuertes terminó con diez por la expulsión de Alan Ruiz, a los 9m del complemento, por doble amarilla.

El encuentro, de arranque nomás, tuvo emociones. Fue de ida y vuelta pero el local fue el que tuvo las más claras. El mutuo esfuerzo hizo mella en algunos protagonistas que dejaron todo por el espectáculo que se marca como un hito histórico para la ciudad de Sunchales y para el Club Atlético Unión que se quedo con el triunfo legítimo por 3 a 2 y que deja la serie abierta para la revancha del próximo sábado las 18 hs en el Estadio Brigadier Estanislao López.



Síntesis y formaciones de los equipos:



Unión de Sunchales: Gonzalo González; Rodrigo López Alba; Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Matías Sarrautte (84m Carlos Ponce), Diego Calgaro, Federico Boasso y Alvaro Aguirre (89m Misael Juárez); Joaquín Molina y Wilson Palacios Hurtado (74m Matías Valdivia). Suplentes: Diego Aguiar, Maximiliano Sola, Guillermo Méndez Aguilera, Facundo Cabral. DT: Adrián Tosetto.



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Gamaliel Vigo, Guillermo Ortíz, Jonatan Galván y Clemente Rodríguez (75m Mateo Hernández); Christian Bernardi, Adrian Bastía, Alan Ruiz y Mariano González (67m Tomás Chancalay); Tomás Sandoval y Nicolás Leguizamón. Suplentes: Joaquín Hass, Facundo Garcés, Franco Quiróz, Brian Farioli y Tomás Moschion. DT: Esteban Fuertes.



Goles primer tiempo: 33m Molina (U), 39m Sandoval (C).

Goles segundo tiempo: 5m Aguirre (U), 16m Boasso (U) y 25m Vigo (C).

Incidencia: Expulsado por doble amarilla 9m ST Alan Ruiz (C).



Estadio: De la Avenida Belgrano.

Árbitro: Silvio Trucco.

Asistentes: Alejandro Scheneller y Gisela Trucco.

Cuarto árbitro: Ramiro Cortéz.

Espectadores: 4000.