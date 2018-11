Aprobaron el "bajo Peretti"

En la siesta de ayer se aprobaron ocho despachos de comisión en la sesión ordinaria del Concejo Municipal durante 90 minutos. No hubo proyectos relevantes. Se pasó a zona urbana la concesión 405 (parcial) en un acuerdo entre Elda Peretti y el Municipio para un proyecto de urbanización y a cambio se dona el sector bajo Peretti de 12 ha en el sector suroeste de la ciudad. Muriel dijo que "el proyecto estuvo en comisión por las dudas en la función técnica del drenaje y espacio verde, en una futura urbanización, como lo fue con la UNRAF; evacuamos las dudas cuando vino (Carlos) Maina".Viotti agregó que "ante la tormenta de estos días fue buena la calidad de drenaje, hay que estar preparados, muchas familias sufrieron problemas. La ciudad crece hacia el sur y también suma hacia el norte. Hay que reconocer el trabajo del Municipio, pero hubo problemas en el canal sur con abnegaciones y pedimos, para evitar más problemas".Muriel mencionó que "las obras del canal norte que realiza la Provincia y hay un proyecto para el canal sur, son obras que el Municipio no puede llevar adelante, la ciudad ha cambiado, también el tiempo, pedir a otras instancias gubernamentales".Menossi señaló que "en el Aero Club y Los Alamos se hagan las obras dentro de los barrios, porque no hay alcantarillas en la ruta 34 y hay 7 metros de diferencia hacia el bajo".para conocer el domicilio, la razón social, las mercaderías compradas y los comprobantes entre octubre de 2017 y septiembre de 2018. Mársico aclaró que " lejos estoy de tirar un manto de sospecha, pero se trata de un desembolso del Municipio en 128.855 pesos, podría ser por diarios que usa el DEM y otras mercaderías, si el kiosco está legalmente habilitado para ser proveedor". Menossi se sumó para decir que "puede ser un disparador para control de gestión, presupuesto y auditoría, en la factura se podría colocar el número de CUIT; se trata de estándares de transparencia que se hacen en otros municipios. Ya lo hice hace años con otro Concejo y la respuesta negativa". Los ediles que representan al DEM hicieron "silencio de radio".ganaron medallas en los juegos Evita 2018 en Mar del Plata. Pascual destacó no solamente a los jóvenes y a los entrenadores que fueron sus padres Ceferino Mondino y Silvia Rodríguez Mesón para fomentar el deporte, el esfuerzo permanente para una sociedad más sana. Una vez aprobada la norma se hicieron presentes los Mondino: Tomás cursa 1º año en la Escuela Técnica Nº 460 y Araceli en 3º del Colegio San José.Bonafede recordó que "había una persona faltante en servicios generales, un día apareció una 'niña' con cara susto y empezó trabajar. Los 10 ediles opinamos en forma favorable para que pase a planta, trae de la casa los 'buen día, permiso, gracias', te lo ganaste vos". También ponderaron sus valores. Por Sagardoy, Viotti, Mársico, Muriel, Menossi, Visintini, Pascual. Con este pase a planta hay 8 empleados, de los cuales 2 tienen licencia: Analía Michlig (a punto de jubilarse) y Marcelo Arias, quien tiene licencia psiquiátrica hace años, mientras trabaja en medios de comunicación y recientemente fue a cubrir la sesión en el Club de Leones...Pascual aclaró que "tiene un costo, necesita profesionales expertos en la materia para ese servicio, pero quiero saber los avances por la ordenanza vigente".Mársico dijo que "hubo 2 funciones en la celebración de Rafaela en el Cine Teatro Belgrano con críticas excelentes en escena, por eso pedimos nuevas presentaciones, que incluye la presentación de 85 artistas rafaelinos en esta obra, que nos enorgullece por ser la la escuela Pignoni, son frutos de la política de Estado". También hablaron Garrappa, Sagardoy y Muriel.Bonafede recordó que "8 mil pesos es la mínima, ahora reciben el aumento del 7,7%, pero la inflación se come la jubilación. Se debate en el Congreso el presupuesto, pero ese bono no llegará. Es una expresión de deseo para pasar fin de año". Se sumó Muriel en la alocución.disminuye partida de Desarrollo Urbano en $ 300.000 para retribución de servicios profesionales. Muriel citó a (Carlos) Maina en la explicación que los fondos fueron agotados y es para cubrir proyectos y pagos a profesionales con movilidad urbana y el tránsito". Mársico retrucó: "los recursos y profesionales están, ahora le toca ver al vecino de Rafaela las soluciones".