Preocupación por el exceso de precipitaciones en esta región

Luego de muchos meses de sequía que estaba soportando el campo, los productores esperaban nuevas precipitaciones para terminar de trillar el trigo y los que sembraron o estaban por sembrar soja, sumado a las pasturas paras los animales. Pero de repente emergió nuevamente con furia tormentas con vientos, granizos y grandes precipitaciones que en algunos lugares superaron los 200 milímetros, generando consecuencias que están evaluando los afectados productores y profesionales en la materia. Entonces, para conocer de primera mano cómo afectó y lo sigue haciendo en los campos de la región, este cronista de LA OPINIÓN consultó a varios productores.

El jefe de la Agencia del INTA del departamento Castellanos Carlos Callaci destacó que "la situación es bastante complicada, llovió de manera pareja en general, en Rafaela desde el domingo hasta el martes 270 mm, en algunos lugares más y otros menos. El agua se está yendo por los canales cubiertos, en algunos casos hay encharcamientos en lotes, pero en unos días de sol y temperaturas altas la evaporación y el consumo de la vegetación y las pasturas va ir bajando. Sobre las consecuencias, en el caso del trigo los lotes estaban listos para trillar, hace unos días se había empezado con la cosecha de algunos lotes; los que estaban listos pueden estar más afectados en el sentido que el grano estaba seco, se vuelve a humedecer, las lluvias fueron torrenciales, puede haber vuelco de plantas por combinarse lluvia con viento. En cuanto a los maíces si no hay problemas de anegamientos muy graves en el departamento Castellanos y las pocas sojas que estaban sembradas tampoco han sido muy afectadas, puede haber algo de planchado en alguna siembra más tardía, pero no creo que la afectación sea muy alta, cuando baje la humedad se largue la siembra con todo. Estos tres días para los tambos es complicado, especialmente los que están en suelos más bajos haya alguna pérdida de plantas de alfalfa debido a la permanencia de los charcos y el deterioro de callejones e instalaciones de infraestructura en general".

Por su parte, el productor Fernando Belinde sostuvo que "en la zona Rafaela estuvo complicado con el agua por los 230 mm, salvo en las bajos naturales el agua se ha retirado; luego de la lluvia al estar nublado hasta ayer (por anteayer) hace que lo sembrado a soja y alfalfa como pradera de pastura de tambo ayudó para evitar una etapa de podredumbre. Los cultivos de trigo para cosechar pueden sufrir una pérdida de 400-500 kg de ha en los rendimientos y otros no porque le faltaba un pico de madurez; a los maíces le vino bien y lo va a aprovechar. No necesitamos que vuelva otro temporal porque este fue muy de golpe y mucha lluvia; en Nuevo Torino y Pilar había muchos terrenos bajo agua. Los animales estuvieron complicados porque los encharcados y al producirse el retiro del agua mañana (por hoy) sumado el sol ayuda para estar en un mejor hábitat, permite que el animal se pueda echar y descansar para evitar picos de estrés".

Por su parte, el acopiador Arcadio Sapino opinó que "hay cierta preocupación por el exceso de lluvias en la zona, pero lo bueno es que los canales estaban vacíos y funcionaron correctamente porque las comunas los mantienen limpios, por ejemplo el Vila-Cululú no generó problemas en Bigand y Castellanos; puede haber problemas en algunos campos bajos de la región. El principal problema lo puede tener el trigo para aquellos que todavía no trillaron y tendrán que esperar 4 o 5 días para que seque y puedan entrar las máquinas para trabajar, con lo cual puede bajar la calidad de los rendimientos. Entonces, no me atrevería hablar todavía de daños, siempre y cuando se componga y no vuelvan otras lluvias abundantes".

En tanto, Alejandro Alessiato de Hacendados Rafaela dijo que "lo más afectados son los tambos porque se tiene que trabajar en el barro, que tienen alfalfa y se van a perder pasturas, pero por la época del año este desastre hídrico es un poco menos malo por el hecho de que cuando se vaya el agua pasto habrá muchísimo, sobre todo los campos naturales y de cría. Con la ganadería hay otros tipos de problemas económicos como los altos insumos, lo que hoy sale engordar a un animal es lo que no deja que la hacienda suba con respecto a la invernada, aumentó el combustible y no alcanza la plata. No habrá grandes cambios con respecto a la oferta y la demanda porque no es una época del año que 200 mm (en algunos lugares más y en otros menos) traiga grandes consecuencias o que la gente necesite sacar animales como pasa en el otoño o en la entrada del invierno que sería un desastre de 15 o 20 días. En 2 o 3 días todo estará en la normalidad. No hemos hecho remate, lo veremos la semana que viene si esto afectará los precios o alguna modificación sobre todo con la invernada".

A decir verdad, estamos viviendo una época de cambios climáticos en todo el mundo debido a la emisión de gases de invernadero, la deforestación, la excesiva utilización de agroquímicos en las fumigaciones, entre otros ¿no será el momento de parar la "pelota" y entre todos los actores involucrados repensar las formas de producción agrícola-ganadera...?