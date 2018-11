Barrio San José: pasado, presente y futuro con los vecinos como protagonistas

El Intendente Luis Castellano formó parte de un encuentro en la sede vecinal de barrio San José en donde compartió con los vecinos el plan de obras y servicios que el municipio viene realizando y los que se proyectan para ese sector de la ciudad.

La visita de Castellano se produjo en el marco de una jornada de la que participaron el presidente de la Comisión Vecinal de barrio San José, Juan Argañaraz, otros miembros de la comisión, funcionarios municipales y vecinos.

En el lugar tuvieron participación activa los vecinos con exposición de fotos actuales correspondientes a un taller del que formaron parte los propios vecinos y que se desarrolla en la sede de la vecinal; además fotos y recortes periodísticos que expresan la historia y la evolución del barrio y maquetas elaboradas por alumnos del Complejo Educativo de Barrio San José.

Es importante destacar que el acto fue conducido por adultos que asisten a clases de nivel primario en la sede de la vecinal.

Fue un encuentro muy cálido y ameno en donde se pudieron compartir los proyectos de las distintas instituciones que trabajan en y por el barrio.

Durante el encuentro, el Intendente Luis Castellano destacó la fuerte interacción entre la vecinal, las instituciones y los vecinos de barrio San José expresando que “se ve reflejado en cada acción porque para lo que hoy organizaron están presentes todas las instituciones del barrio y cuando la Comisión Vecinal organizó la fiesta del barrio, fue planteada junto con todas las instituciones y eso tiene un valor muy alto porque habla de la apertura y del diálogo que hay para poder hacer cosas en conjunto”.



OBRAS Y SERVICIOS

El mandatario se explayó ante los vecinos sobre las obras que se vienen realizando en sus distintos grados de avance y las que se proyectan para el futuro en pos de mejorar la calidad de vida de cada vecino del sector.

En este sentido, el titular del Ejecutivo local adelantó que “para el año que viene tenemos presupuestado colocar 3 cámaras que van a ayudar a la vigilancia en los ingresos al barrio; esas cámaras van a estar en D’Agostino y bulevar Lehmann; en Gabriel Maggi y bulevar Lehmann y Gabriel Maggi y vías del FFCC”.

“Esas cámaras, en conjunto con otras que hay en la ciudad, nos ayudarán a poder estar alerta precisamente desde este barrio donde se ubica el Centro de Monitoreo; a través de esas cámaras, y en comunicación directa con la Guardia Urbana, se podrán prevenir cuestiones de seguridad importantes”; declaró Castellano.

Refiriéndose a la posibilidad de la instalación de gas natural para el sector, el Intendente dijo que “la mitad de la ciudad de Rafaela no tiene gas natural; esto se produce porque tenemos un gasoducto demasiado chico que no alcanza para hacer la distribución en los barrios y mucho menos para la zona industrial; para esas empresas que necesitan producir”.

“El Gobierno Nacional viene haciendo una inversión de casi 2 mil millones de pesos en una red de gas que viene desde Recreo y va a llegar hasta la ciudad de Sunchales; ese gasoducto hoy está pasando por Rafaela y, cuando esté la obra del gasoducto terminada que suponemos que será en marzo o abril del año que viene, nos permitirá tener gas para empezar a charlar con los vecinos de este barrio y con el resto de los barrios de la ciudad a ponernos a pensar juntos en la obra domiciliaria”; agregando que “ya se están terminando todos los proyectos, los estamos haciendo con la empresa Litoral Gas y el año próximo nos sentaremos a charlar para ver costos y financiamiento”.

Sobre la culminación de la obra de pavimentación de avenida Gabriel Maggi, Luis Castellano manifestó que “estamos terminando la obra; hay una parte que aún no se pudo finalizar y se trata del cruce con avenida Italia porque se tiene que terminar el entubado grande”.

“Esa obra nos genera mayor velocidad y requerirá la colocación de semáforo en un lugar muy conflictivo que es el cruce de Gabriel Maggi con bulevar Lehmann que es el más utilizado por los vecinos de este barrio para llegar al centro de la ciudad con el agregado de que se cruzan con los camiones porque por ahí pasa el desvío del tránsito pesado”; expresó el mandatario. Hoy cada cruce semaforizado cuesta 700 mil pesos”.

Castellano destacó la pavimentación de 13 cuadras del barrio, en el marco del plan de 130 cuadras.

Durante su exposición ante los vecinos de barrio San José, Luis Castellano se refirió a la importancia del futuro Hospital diciendo que “la construcción del nuevo Hospital de alta complejidad es uno de los hechos más importantes que tiene, no sólo el barrio, sino este sector de la ciudad; es una obra magnífica; tendremos en la región el centro de salud pública más importante”.

“Frente al Hospital, en su lado sur, será el ingreso al mismo; allí habrá una nueva plaza en donde convivirán una zona de estacionamiento con un lugar de espera”; adelantó el intendente y agregó que “en este sentido, le pedimos al Gobierno Provincial que el diseño de la plaza sea de forma participativa; que los vecinos puedan decidir lo que quieran que exista en el espacio”.

Refiriéndose al futuro, el intendente Luis Castellano señaló a la conclusión del nuevo Hospital como “una obra que le cambiará definitivamente la fisonomía al barrio y nos permitirá abrir avenida Perón; es una arteria que comunica con la ruta 34 y coincide con el ingreso principal al Parque de Actividades Económicas; en definitiva el barrio tendrá una salida directa a la ruta 34 en el futuro”.

También, el intendente destacó la relevancia de la nueva trama que tendrá el desvío del tránsito pesado manifestando que “se está terminando el nuevo desvío para el tránsito pesado; creemos que para el primer trimestre del año que viene estaría terminado y los camiones no pasarían más por Gabriel Maggi sino que tomarían por el Camino Público N° 21 empalmando con el Camino Público N° 5 permitiendo más seguridad para quienes transitan”.