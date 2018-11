Charla motivacional para los alumnos de la Técnica

En la tarde de ayer se llevó a cabo una charla en el marco del Día de la Educación Técnica. La misma se desarrolló en el mencionado establecimiento y contó con el apoyo del Centro de Exalumnos, que presentaron al ingeniero naval Sergio Rodríguez Zubieta, quien habló de la importancia de la educación técnica para el desarrollo de una industria nacional.Durante el desarrollo de la charla, Zubieta tomó como ejemplo la experiencia de los Astilleros Alianza, empresa fundada por su padre y que llegó a exportar grandes buques mercantes al resto del mundo. Además comentó que la empresa llegó a competir con Japón, que era el país líder en barcos mercantes, exportando barcos al mundo.Zubieta fue contactado por el ingeniero Luciano Perren, presidente del Centro de Ex Alumnos de la escuela Técnica, tras leer el libro que escribió el disertante de ayer, que se llama "Astilleros Alianza: cuando la Argentina exportó grandes buques al mundo". Hoy Zubieta asesora en la Universidad de Buenos Aires y es miembro de un concejo de graduados."El astillero fue un ejemplo a nivel mundial, de calidad y de excelencia", dijo en primera instancia el ingeniero, remarcando que fue construido por su padre. "En un momento, mientras escribía el libro, entré en duda y me pregunté si realmente no había recibido subsidio. Pero no, no sólo que no recibía subsidios sino que era competitivo a nivel mundial y logró exportar barcos a Polonia", expresó.Ese período fue a principios de los años 80' en donde la Nación formó muchos contratos, pero después el país entró en una debacle financiera, hiperinflación y eso jugó en contra de la industria naval. "En los años 90' se perdió la bandera Argentina, que es otra historia argentina, pero los astilleros no cerraban, siguieron proliferando y se hacían más chicos. Mientras que en los años 2000 ya se fue muriendo. La industria necesita no apoyo de subsidios, necesitan que se armen estructuras financieras que ayuden a pagar la construcción del barco", destacó ante los presentes.Zubieta utilizó la historia del astillero para atrapar a los chicos y poder conectar con ellos. Su relato fue destapando otro mensaje aún más profundo y que tiene que ver con la vida misma, con los sueños y con todo lo que podemos hacer por ellos, para no dejarlos huérfanos y moribundos. "Yo siempre les digo a los chicos que tienen que luchar por sus sueños", le dijo entre risas a LA OPINION. "Muchas veces uno habla con los jóvenes y nota que nada les interesa, o que no tienen ningún sueño. Todo pasa tan rápido que parece que todo le da lo mismo. Y por eso uno promulga que luchen, que trabajen, que se esfuercen para conseguir lo que quieren. En este caso el sueño fue construir barcos y lo pudieron hacer, con esfuerzo y con excelencia. ¿Se pueden volver a construir barcos? Sí", dijo con mucha euforia Zubieta.Acto seguido, le puso a los chicos el ejemplo de Elon Musk, un físico e inversor, que en Estados Unidos volvió a construir cohetes cuando el país ya había dejado de hacerlo: "él lo volvió a hacer, a pesar de que los cohetes lo hacían los rusos o los chinos. Ahora los hacen los estadounidenses y encima los hacen más baratos. Y todo esto porque el tipo tiene una pasión, un sueño y busca lo mejor, la calidad y la tecnología", dijo, remarcando el notable ejemplo puesto en escena.En tanto, dijo en otro tramo de su disertación que "si uno lograra motivar a que se vuelvan a construir barcos grandes, esos puestos volverían a generar 4 mil nuevos puestos de trabajos. Y hoy sería una industria que exportaría", expresó.Por último dijo que "a los jóvenes tenés que llamarles la atención y atraparlos. Pero después, dependerá de cada uno. Y hoy todos quieren ser distintos, diferentes, y esa es la semilla que les tenés que poner. Vos podés ser diferentes y a la vez hacer algo bueno para la humanidad", concretó.